Lewandowski przeszedł do historii. Tak w Hiszpanii jeszcze o nim nie mówili

"Środkowi obrońcy Mallorki nie dali mu chwili wytchnienia. Właściwie nie mógł nawet cofnąć się, żeby przyjąć piłkę, ale potrzebował ułamka sekundy i milimetra przestrzeni, żeby strzelić gola. (...) Prawdziwa dziewiątka", "Odmłodzony", "Ekspert od bramek" - tak o Robercie Lewandowskim po meczu FC Barcelony z RCD Mallorką pisały hiszpańskie media. Polak mocno przyczynił się do zwycięstwa 3:0 nad rywalami, bo otworzył wynik spotkania. Znalazł się we właściwym czasie, we właściwym miejscu i umieścił piłkę w siatce. Jak się okazuje, zachwytom nad 37-latkiem w Hiszpanii nie ma końca. W sobotnie popołudnie przeszedł bowiem do historii.

Robert Lewandowski dołączył do grona największych. Hiszpanie: "Czysty Olimp"

Bramka z RCD Mallorką była dla niego trafieniem numer 10. w tym sezonie. Tym samym zaliczył 15. kampanię z rzędu, w której minimum 10-krotnie pokonał bramkarza. I temu wyczynowi bliżej przyjrzeli się dziennikarze katalońskiego "Sportu". "To trzeci zawodnik w XXI wieku w TOP 5 lig, który tego dokonał. Tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo mogą pochwalić się takim wyczynem. Wielkie osiągnięcie. Czysty Olimp" - pisała redakcja. Ba, nadała mu nawet nowy przydomek: "Wieczny".

Lewandowski nadal ma w sobie to coś

Mimo że Lewandowski nie rozgrywa tak wielu minut w tym sezonie, jak miało to miejsce w poprzednich, to zdaniem medium, wciąż jest kluczową postacią dla Hansiego Flicka i jego zespołu. "Może nie osiągać już rekordowych wyników w sezonie, ale robi coś, co jest zdecydowanie trudniejsze: ma zdolność do pozostawania istotnym rok po roku, w różnych kontekstach i przy maksymalnych wymaganiach" - podkreślali dziennikarze. "Jest decydujący na ostatnich metrach i nie potrzebuje wiele, by ukarać defensywę rywali. Dotknięcie, minimalna przewaga w polu karnym. Instynkt nie ginie. (...) Nic dziwnego, że Barcelona kurczowo się go trzyma" - czytamy.

Choć wiele dywaguje się na temat przyszłości Lewandowskiego, to piłkarz wydaje się tym faktem niewzruszony. Niezależnie od decyzji klubu w sprawie przedłużenia umowy, nie zamierza osiadać na laurach i robi wszystko, by pomóc Barcelonie w wywalczeniu wszystkich czterech trofeów w tym sezonie. Jedno na koncie zespół już ma - Superpuchar Hiszpanii. Do zgarnięcia pozostały jeszcze: Puchar Króla, Liga Mistrzów i mistrzostwo La Liga.