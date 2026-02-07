Robert Lewandowski po raz 10. w tym sezonie LaLiga wpisał się na listę strzelców. W sobotę jego FC Barcelona podejmowała na Camp Nou Mallorcę, a on sam odegrał kluczową rolę. W 29. minucie wykorzystał zamieszanie w polu karnym i otworzył wynik. Przytomnie opanował piłkę, która po uderzeniu z dystansu Rashforda odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i Daniego Olmo, po czym oddał pewny strzał w dolny róg. Jego występ doceniła już hiszpańska prasa.

Hiszpanie sami to przyznali. Tak nazwali Lewandowskiego. "Ekspert od bramek"

W sumie Lewandowski spędził na boisku pełne 77 minut. Pod koniec spotkania zmienił go Joao Cancelo. Poza strzeloną bramką Polak nie miał wielu okazji, by się wykazać. W drugiej połowie udało mu się po raz drugi uderzyć na bramkę, ale został zablokowany. Sporo pracował za to dalej od pola karnego. Wymienił kilka celnych podań, wygrał drybling i raz dał się sfaulować. Na jaką przełożyło się to notę?

W przypadku katalońskiego "Sportu" dziennikarze przyznali Polakowi "7". - Środkowi obrońcy Mallorki nie dali mu chwili wytchnienia. Właściwie nie mógł nawet cofnąć się, żeby przyjąć piłkę, ale potrzebował ułamka sekundy i milimetra przestrzeni, żeby strzelić gola: otrzymał piłkę w polu karnym, poczekał, aż obrońcy się zanurkują, i z łatwością wykończył akcję. To prawdziwa dziewiątka - mogliśmy przeczytać.

Ocenę wyżej dało mu natomiast katalońskie "El Nacional" i nazwało "odmłodzonym". - Robert Lewandowski nie chce kończyć kariery i nadal strzela gole. Szukając miejsca wśród obrońców rywali, pojawił się w strefie ataku z chęcią przyprawienia Mallorki o zawrót głowy. I po tym, jak interweniował częściej niż w innych meczach, strzelił gola, pokazując, że jest prawdziwym ekspertem od bramek - uzasadniono.

Cały mecz zakończył się wygraną FC Barcelony 3:0. Poza Lewandowski do siatki trafili także Lamine Yamal i Marc Bernal. 18-letni skrzydłowy w 61. minucie przepięknie przymierzył z dystansu, a wprowadzony po przerwie pomocnik na siedem minut przed końcem doskonale wykończył kontratak.