Co z Lewandowskim? Flick zdecydował. Oto skład Barcelony

FC Barcelona obecnie ma tylko punkt przewagi nad Realem Madryt w tabeli La Ligi. Mistrzowie Hiszpanii rozgrywają swoje spotkanie dzień przed odwiecznym rywalem, więc przynajmniej na chwilę mają szansę odskoczyć. By to zrobić, muszą pokonać na własnym stadionie Mallorcę. Najbliższy przeciwnik Blaugrany zajmuje 14. miejsce w lidze. Przewaga tej ekipy nad strefą spadkową wynosi jednak zaledwie dwa punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie gryzie się w język: Może ktoś Mioduskiemu pisze te wypowiedzi

Lewandowski od dawna nie strzelił Mallorce

W hiszpańskich mediach przed spotkaniem Barcelony z Mallorką debatowano nad tym, kto wyjdzie w podstawowym składzie w roli napastnika. Większość dziennikarzy typowała, że Hansi Flick postawi na Ferrana Torresa. "Najbardziej niejasna sytuacja jest na pozycji numer 9 - Torres prawdopodobnie zastąpi Lewandowskiego" - pisał kataloński "Sport".

"AS" natomiast był przekonany co do tego, że Polak pojawi się na murawie w wyjściowej jedenastce. Podkreślano bowiem, że być może Flick postawi na dwóch snajperów lub za plecami "Lewego" pojawi się Fermin Lopez, a Torres usiądzie na ławce rezerwowych. Ostatecznie Flick postawił w ataku na Lewandowskiego.

37-latek tylko raz trafił do siatki w starciu z Mallorką. Miało to miejsce w pierwszym sezonie jego występów w barwach "Dumy Katalonii" (rok 2022). Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie wziął udziału w trzech ostatnich pojedynkach przeciwko temu rywalowi. W tym sezonie ligowym strzelił dotychczas dziewięć goli i zanotował jedną asystę. To solidny wynik, patrząc na to, że miewał kontuzje i od czasu do czasu szkoleniowiec go oszczędza.

Skład FC Barcelony na mecz z Mallorką:

Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Casado, Olmo, Yamal, Rashford, Fermin Lopez, Lewandowski

Mecz FC Barcelona - Mallorca rozpocznie się o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.