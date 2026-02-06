Absolutny dramat gwiazdy FC Barcelony. Diagnoza brzmi jak wyrok

FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie zapewniła sobie awans do półfinału Pucharu Królowej. W czwartek pokonała na wyjeździe Real Madryt aż 4:0, a dwie bramki w tym meczu zdobyła reprezentantka Polski. Niestety z obozu katalońskiego klubu płyną także złe wieści. Zwycięstwo zostało bowiem okupione poważnym urazem jednej z podstawowych zawodniczek.

Niepokojące obrazki podczas meczu FC Barcelony. Oto diagnoza. Niestety...

Po nieco ponad 10 minutach gry nabawiła się go Laia Aleixandri. W trakcie akcji upadła na murawę i zaczęła skarżyć się na ból w kolanie. Do pomocy szybko ruszył sztab medyczny. Jak się okazało, 25-latka nie była w stanie sama się podnieść, dlatego z boiska zniesiono ją na noszach. W jej miejsce weszła natomiast Aicha Camara. Obrazki te wyglądały dość groźnie i potwierdziły to wyniki badań.

Te następnego dnia na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowała FC Barcelona. - Badania przeprowadzone w ten piątek potwierdziły, że zawodniczka pierwszego zespołu Laia Aleixandri ma zerwane więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. W najbliższych dniach przejdzie operację. Po zabiegu zostanie opublikowany kolejny raport medyczny - mogliśmy przeczytać w specjalnym komunikacie.

Pech gwiazdy FC Barcelony. Dopiero co wróciła po kontuzji... Jest jeszcze gorzej

Oznacza to, że Laię Aleixandri czeka teraz długa, nawet wielomiesięczna przerwa od grania. W przypadku tej piłkarki to już druga kontuzja odniesiona w ciągu ostatnich tygodni. Pod koniec zeszłego roku doznała urazu mięśnia płaszczkowatego lewej nogi, przez co straciła pięć spotkań. Do składu wróciła dopiero 1 lutego, gdy rozegrała pół godziny w wygranym 4:1 spotkaniu z Sevillą. Przeciwko Realowi po raz pierwszy w tym roku kalendarzowym wybiegła w pierwszej jedenastce.

Dla ekipy prowadzonej przez Perego Romeu strata ta będzie nie lada problemem. Aleixandri była w tym sezonie podstawową stoperką zarówno FC Barcelony, jak i reprezentacji Hiszpanii. W lidze zaliczyła 14 występów, dwa dołożyła w Pucharze Królowej i pięć w Lidze Mistrzyń. W sumie strzeliła w nich trzy gole.