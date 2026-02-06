Flick dostał pytanie o przyszłość Lewandowskiego. Tak zareagował

Robert Lewandowski jeszcze nie wie, jaka będzie jego przyszłość. Kontrakt polskiego napastnika z Barceloną wygasa z końcem czerwca tego roku i nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie przedłużony. Ostatnie doniesienia od ESPN sugerują, że taki scenariusz jest możliwy, ponieważ Barcelona rozważa zaproponowanie Lewandowskiemu nowej umowy, ale na dużo gorszych warunkach finansowych - co jest naturalne z racji wieku Polaka.

Flick zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Uwielbia grać dla Barcelony"

Flick pojawił się na konferencji prasowej przed meczem z Mallorcą. Jeden z hiszpańskich dziennikarzy zapytał trenera Barcelony, jaka będzie przyszłość Lewandowskiego.

- Obecnie mam wrażenie, że rozmawiamy o tym kolejny raz. Robert nie musi myśleć o kolejnym sezonie, tylko musi skupić się na obecnym. Wykonuje dobrą pracę, czasem chce grać więcej, w ważnych meczach, ale nie zawsze może tak być. Robert uwielbia grać dla Barcelony, zobaczymy, co się stanie pod koniec sezonu. Nie wiemy, co może się wydarzyć, nie jest to odpowiedni moment na rozmowę na ten temat. Będzie na to czas. Teraz chcemy utrzymać stabilność, którą mamy - tłumaczył Flick.

Tak Lewandowski odnosi się do swojej przyszłości. "Nie wiem, gdzie chciałbym grać"

Według doniesień medialnych Lewandowski chce, by jego przyszłość się wyjaśniła do końca kwietnia. Cały czas w jego kierunku spoglądają kluby z Arabii Saudyjskiej, a także Chicago Fire.

- Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - to słowa Lewandowskiego w tej sprawie z listopada zeszłego roku, kiedy był na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

- Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji. To też zależy, jaki klub będzie mieć plan. Też co ja będę chciał. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć w 100 proc., że jak Barcelona się zgłosi, to powiem tak - dodał Lewandowski w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego.

Lewandowski zagrał w 27 meczach Barcelony w tym sezonie, w których strzelił 12 goli i zanotował trzy asysty.