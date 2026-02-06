Tyle zarabia matka Mbappe. Siedmiu piłkarzy Realu może się mocno zdziwić

"W większości przypadków zarówno te wielomilionowe, ale też i mniejsze kontrakty, są negocjowane przez profesjonalnych, licencjonowanych menadżerów. Zdarzają się oczywiście wyjątki. Niektórzy zawodnicy menadżerów w ogóle nie mają. Z kolei inni korzystają z pomocy swoich krewnych. Na przykład Neymar jest reprezentowany przez swojego ojca. A bohater jednej z najdłuższych sag transferowych ostatnich miesięcy - przez swoją matkę. Mowa oczywiście o Kylianie Mbappe i Fayzi Lamari" - tak w 2022 roku pisał Paweł Karpiarz ze Sport.pl. Wówczas matka Francuza była jedną z najbardziej znienawidzonych osób w Madrycie. Jako agentka syna, stanęła na drodze do jego transferu do Realu. Dwa lata później Mbappe finalnie do "Królewskich" trafił. Tam zarabia krocie. I jak się okazuje, wiele z tego przypada jego krewnej.

Matka Mbappe ujawniła, jakie ultimatum postawiła synowi. Dzięki temu sama tyle teraz zarabia

Do dziś Lamari ma duży wpływ na karierę Mbappe. W jednym z wywiadów przyznała, że w przeszłości zażądała od syna aż połowy dochodów. Na tyle wyceniła swoją pracę w jego zespole. Co odpowiedział jej syn? Kobieta wszystko ujawniła. - Nigdy! Nie dostaniesz połowy moich zarobków! Co z tobą nie tak? Przecież to ja strzelam gole, jak możesz oczekiwać ode mnie 50 procent? - miał powiedzieć oburzony piłkarz.

Jego matka jednak nie odpuściła. - Zgodziłam się na 30 procent i zakomunikowałam mu, że na mniej się nie zgodzę i zostawię go na lodzie. Pojadę na wakacje na Malediwy i nie będę już dla niego pracować. Dlatego też przystał na moją propozycję - ujawniła, cytowana przez "A Bola". Nic więc dziwnego, że świat nadał jej przydomek "żelaznej damy".

Ile więc zarabia Lamari? Jak donosi portugalskie medium, to 4,5 mln euro netto za rok. Tym samym inkasuje więcej niż Real oferuje aż... siedmiu piłkarzom. Mniej od matki Mbappe zarabiają Brahim Diaz, Arda Guler, Andrij Łunin, Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono, Raul Asencio czy Fran Garcia.

Mbappe robi co może, ale koledzy nie idą za jego przykładem

Mbappe wystąpił w 30 spotkaniach tego sezonu, zdobywając aż 37 bramek i pięć asyst. Mimo znakomitych statystyk i imponującej formy, jego drużyna tak dobrze się nie spisuje. Real Madryt sensacyjnie odpadł z Pucharu Króla już w 1/8 finału, przegrał też Superpuchar Hiszpanii. Nie awansował bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów, choć miał sukces na wyciągnięcie ręki. Teraz będzie musiał walczyć w dodatkowym dwumeczu. Nieco lepiej wygląda sytuacja w La Liga, bo klub plasuje się na drugiej lokacie i ma tylko punkt straty do lidera, FC Barcelony.