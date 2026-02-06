Wylosowali rywala Barcelony w półfinale Pucharu Króla. Hit nad hity!

FC Barcelona okazała się lepsza od Albacete (wygrała na wyjeździe 2:1), Real Sociedad wyeliminował Deportivo Alaves (3:2), Athletic Bilbao okazało się lepsze od Valencii (2:1), a Atletico Madryt rozbiło 5:0 Real Betis.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Wylosowali rywala FC Barcelony w półfinale Pucharu Króla. Hit nad hity!

FC Barcelona mogła zatem w półfinale tracić na Atletico Madryt, Real Sociedad i zwycięzca rozgrywek sprzed dwóch lat - Athletic Bilbao. Nie ma wątpliwości, że najtrudniejszym rywalem dla broniącej tytułu FC Barcelony byłoby Atletico Madryt. Zespół Diego Simeone rozbił w ćwierćfinale na wyjeździe silny Real Betis aż 5:0, a w La Lidze zajmuje trzecie miejsce.

Los okazał się niełaskawy dla FC Barcelony. Trafiła bowiem właśnie na Atletico Madryt. Zapowiada się zatem wielki hit w tej fazie rozgrywek, bo po sensacyjnym odpadnięciu Realu Madryt, właśnie te dwie drużyny wymieniane są w roli głównych faworytów do zdobycia Pucharu Króla.

W drugiej parze półfinałowej Athletic Bilbao zmierzy się z Realem Sociedad.

Mecze półfinałowe odbędą się w dniach 11-12 lutego, a rewanże 3-5 marca. Pierwsze spotkanie FC Barcelona rozegra w Madrycie, a rewanż na Camp Nou.

FC Barcelona jest rekordzistą pod względem największej ilości triumfów w Pucharze Króla. Ma ich aż 32. Inni półfinaliście w sumie zwyciężali w tych rozgrywkach 37 razy (Athletic Bilbao - 24., Atletico Madryt 10., a Real Sociedad - 3.).

Zobacz także: Pajor upokorzyła Real Madryt. Nie mieści się w głowie, czego dokonała

Finał Pucharu Króla odbędzie się 18 albo 19 kwietnia na La Cartuja w Sewilli.

Wylosowano też półfinały Pucharu Królowej. FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie zmierzy się z zespołem Badalona FC, a Atletico Madryt z Tenerife.