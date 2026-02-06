Tak Yamal potraktował Flicka. Reakcja piłkarzy mówi wszystko

Hansi Flick pomógł FC Barcelonie wrócić na zwycięskie tory. Dołączył do niej na początku sezonu 2024/25 i od tego czasu zdobył z nią dwa Superpuchary Hiszpanii, jeden Puchar Króla, a także mistrzostwo kraju. W tej kampanii jest na dobrej drodze, by dołożyć do kolekcji kolejne trofea, w tym Ligę Mistrzów. Przyjście Niemca do zespołu poprawiło też atmosferę. Mogliśmy to dostrzec m.in. na jednym z ostatnich treningów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lamine Yamal uderzył Hansiego Flicka... piłką. Reakcja trenera mówi wszystko

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak zawodnicy grają "w dziadka". Tym razem w środku kółka był Lamine Yamal, który próbował przejąć futbolówkę. I w końcu mu się to udało. Zrobił to jednak bardzo niefortunnie. Po przejęciu piłka odskoczyła mu od nogi i trafiła w... Flicka. I to prosto w jego twarz. Niemiec przyglądał się bowiem ćwiczeniom z bliska.

Szkoleniowiec padł na murawę jak rażony piorunem. Wszyscy piłkarze złapali się za głowy, a później zaczęli się głośno śmiać. Yamal od razu podbiegł do Flicka i przeprosił go, obejmując za szyję, a po chwili sam upadł na ziemię, zanosząc się od śmiechu. Trener w końcu wstał i wyglądał na naprawdę obolałego. "Ałłł" - jęknął tylko. A co zrobili inni piłkarze? Gdy zobaczyli, że kamera nagrała całe zdarzenie, tylko poprosili operatora, by przekazał im wideo.

Internauci zachwyceni atmosferą w klubie. To wszystko dzięki Flickowi

Filmik szybko stał się hitem internetu. "Chemia między nimi jest niesamowita, nic dziwnego, że Barcelona była w stanie wygrać tyle pucharów pod jego wodzą, pomimo wszystkich ograniczeń finansowych. To, że jest świetnym trenerem to jedno, ale stworzenie środowiska, w którym każdy chce być, wydobywa z niego to, co najlepsze", "To ktoś więcej niż szkoleniowiec", "Są niczym rodzina", "Kocham ich" - pisali internauci.

Zobacz też: "Mam taki plan". Królewski mówi wprost ws. Ekstraklasy.

Teraz przed Barceloną mecz 23. kolejki La Liga. Rywalem będzie RCD Mallorca. Początek w sobotę 7 lutego o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.