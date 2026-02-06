Tak Yamal potraktował Flicka. Reakcja piłkarzy mówi wszystko

Hansi Flick pomógł FC Barcelonie wrócić na zwycięskie tory. Dołączył do niej na początku sezonu 2024/25 i od tego czasu zdobył z nią dwa Superpuchary Hiszpanii, jeden Puchar Króla, a także mistrzostwo kraju. W tej kampanii jest na dobrej drodze, by dołożyć do kolekcji kolejne trofea, w tym Ligę Mistrzów. Przyjście Niemca do zespołu poprawiło też atmosferę. Mogliśmy to dostrzec m.in. na jednym z ostatnich treningów.
Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak zawodnicy grają "w dziadka". Tym razem w środku kółka był Lamine Yamal, który próbował przejąć futbolówkę. I w końcu mu się to udało. Zrobił to jednak bardzo niefortunnie. Po przejęciu piłka odskoczyła mu od nogi i trafiła w... Flicka. I to prosto w jego twarz. Niemiec przyglądał się bowiem ćwiczeniom z bliska.
Szkoleniowiec padł na murawę jak rażony piorunem. Wszyscy piłkarze złapali się za głowy, a później zaczęli się głośno śmiać. Yamal od razu podbiegł do Flicka i przeprosił go, obejmując za szyję, a po chwili sam upadł na ziemię, zanosząc się od śmiechu. Trener w końcu wstał i wyglądał na naprawdę obolałego. "Ałłł" - jęknął tylko. A co zrobili inni piłkarze? Gdy zobaczyli, że kamera nagrała całe zdarzenie, tylko poprosili operatora, by przekazał im wideo.
Filmik szybko stał się hitem internetu. "Chemia między nimi jest niesamowita, nic dziwnego, że Barcelona była w stanie wygrać tyle pucharów pod jego wodzą, pomimo wszystkich ograniczeń finansowych. To, że jest świetnym trenerem to jedno, ale stworzenie środowiska, w którym każdy chce być, wydobywa z niego to, co najlepsze", "To ktoś więcej niż szkoleniowiec", "Są niczym rodzina", "Kocham ich" - pisali internauci.
Zobacz też: "Mam taki plan". Królewski mówi wprost ws. Ekstraklasy.
Teraz przed Barceloną mecz 23. kolejki La Liga. Rywalem będzie RCD Mallorca. Początek w sobotę 7 lutego o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.