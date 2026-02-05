Powrót na stronę główną

Oto miejsce Lewandowskiego w rankingu napastników XXI wieku. Aż trudno uwierzyć

Robert Lewandowski doceniony przez Canal Plus. Polak znalazł się w zestawieniu 15 najlepszych napastników XXI wieku. Wiemy, które dokładnie miejsce zajął kapitan reprezentacji Polski. Uplasował się wśród wielkich legend.
SOCCER-CHAMPIONS-SLA-BAR/
Fot. REUTERS/David W Cerny

Kariera Roberta Lewandowskiego to filmowa historia. Kapitan reprezentacji Polski w ciągu kilkunastu lat przeszedł drogę od Znicza Pruszków do Barcelony, odnosząc po drodze wielkie sukcesy z Lechem Poznań, Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Napastnik jest doceniany na całym świecie, tym razem został wyróżniony w rankingu francuskiej telewizji. 

Wybrali najlepszych napastników XXI wieku. Oto miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski znalazł się w zestawieniu najlepszych napastników XXI wieku, według francuskiej telewizji Canal Plus. Kapitan reprezentacji Polski uplasował się na 9. miejscu, wyprzedzając Didiera Drogę. Tuż przed Polakiem znalazł się Neymar. 

Leo Messi zwycięzcą plebiscytu. Tuż za nim odwieczny rywal 

Najlepszy w zestawieniu okazał się uznawany przez wielu za najlepszego piłkarza w historii Leo Messi. Argentyńczyk wyprzedził swojego wielkiego rywala, Cristiano Ronaldo. Na kolejnych miejscach znaleźli się dwaj Brazylijczycy - Ronaldo i Ronaldinho. Aż trzy miejsca w najlepszej dziesiątce zajęli Francuzi. Thierry Henry, Karim Benzema i Kylian Mbappe uplasowali się kolejno na 5., 6., i 7. miejscu. Bez wątpienia można dyskutować, czy Polak jest "gorszy" od kilku z zawodników, którzy zostali sklasyfikowani przed nim. 

Pełne zestawienie klasyfikacji 15. najlepszych napastników XXI wieku według Canal Plus 

  • 1. Leo Messi 
  • 2. Cristiano Ronaldo 
  • 3. Ronaldo 
  • 4. Ronaldinho 
  • 5. Thierry Henry 
  • 6. Karim Benzema 
  • 7. Kylian Mbappe 
  • 8. Neymar
  • 9. Robert Lewandowski 
  • 10. Didier Drogba 
  • 11. Samuel Eto'o 
  • 12. Zlatan Ibrahimović 
  • 13. Andrij Szewczenko 
  • 14. Raul 
  • 15. Luis Suarez 

Robert Lewandowski może powalczyć o miejsce w jeszcze jednym zestawieniu. W niedzielę, 8 lutego, o 19:30, Canal Plus ogłosi finałowe zestawienie 100 najlepszych zawodników. Najlepsi są wybierani przez dziennikarzy oraz byłych piłkarzy i piłkarki. 

