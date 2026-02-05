Oto miejsce Lewandowskiego w rankingu napastników XXI wieku. Aż trudno uwierzyć

Kariera Roberta Lewandowskiego to filmowa historia. Kapitan reprezentacji Polski w ciągu kilkunastu lat przeszedł drogę od Znicza Pruszków do Barcelony, odnosząc po drodze wielkie sukcesy z Lechem Poznań, Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Napastnik jest doceniany na całym świecie, tym razem został wyróżniony w rankingu francuskiej telewizji.
Robert Lewandowski znalazł się w zestawieniu najlepszych napastników XXI wieku, według francuskiej telewizji Canal Plus. Kapitan reprezentacji Polski uplasował się na 9. miejscu, wyprzedzając Didiera Drogę. Tuż przed Polakiem znalazł się Neymar.
Najlepszy w zestawieniu okazał się uznawany przez wielu za najlepszego piłkarza w historii Leo Messi. Argentyńczyk wyprzedził swojego wielkiego rywala, Cristiano Ronaldo. Na kolejnych miejscach znaleźli się dwaj Brazylijczycy - Ronaldo i Ronaldinho. Aż trzy miejsca w najlepszej dziesiątce zajęli Francuzi. Thierry Henry, Karim Benzema i Kylian Mbappe uplasowali się kolejno na 5., 6., i 7. miejscu. Bez wątpienia można dyskutować, czy Polak jest "gorszy" od kilku z zawodników, którzy zostali sklasyfikowani przed nim.
Robert Lewandowski może powalczyć o miejsce w jeszcze jednym zestawieniu. W niedzielę, 8 lutego, o 19:30, Canal Plus ogłosi finałowe zestawienie 100 najlepszych zawodników. Najlepsi są wybierani przez dziennikarzy oraz byłych piłkarzy i piłkarki.