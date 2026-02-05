Oto miejsce Lewandowskiego w rankingu napastników XXI wieku. Aż trudno uwierzyć

Kariera Roberta Lewandowskiego to filmowa historia. Kapitan reprezentacji Polski w ciągu kilkunastu lat przeszedł drogę od Znicza Pruszków do Barcelony, odnosząc po drodze wielkie sukcesy z Lechem Poznań, Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Napastnik jest doceniany na całym świecie, tym razem został wyróżniony w rankingu francuskiej telewizji.

Wybrali najlepszych napastników XXI wieku. Oto miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski znalazł się w zestawieniu najlepszych napastników XXI wieku, według francuskiej telewizji Canal Plus. Kapitan reprezentacji Polski uplasował się na 9. miejscu, wyprzedzając Didiera Drogę. Tuż przed Polakiem znalazł się Neymar.

Leo Messi zwycięzcą plebiscytu. Tuż za nim odwieczny rywal

Najlepszy w zestawieniu okazał się uznawany przez wielu za najlepszego piłkarza w historii Leo Messi. Argentyńczyk wyprzedził swojego wielkiego rywala, Cristiano Ronaldo. Na kolejnych miejscach znaleźli się dwaj Brazylijczycy - Ronaldo i Ronaldinho. Aż trzy miejsca w najlepszej dziesiątce zajęli Francuzi. Thierry Henry, Karim Benzema i Kylian Mbappe uplasowali się kolejno na 5., 6., i 7. miejscu. Bez wątpienia można dyskutować, czy Polak jest "gorszy" od kilku z zawodników, którzy zostali sklasyfikowani przed nim.

Pełne zestawienie klasyfikacji 15. najlepszych napastników XXI wieku według Canal Plus

1. Leo Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Ronaldo

4. Ronaldinho

5. Thierry Henry

6. Karim Benzema

7. Kylian Mbappe

8. Neymar

9. Robert Lewandowski

10. Didier Drogba

11. Samuel Eto'o

12. Zlatan Ibrahimović

13. Andrij Szewczenko

14. Raul

15. Luis Suarez

Robert Lewandowski może powalczyć o miejsce w jeszcze jednym zestawieniu. W niedzielę, 8 lutego, o 19:30, Canal Plus ogłosi finałowe zestawienie 100 najlepszych zawodników. Najlepsi są wybierani przez dziennikarzy oraz byłych piłkarzy i piłkarki.