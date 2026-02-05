Hiszpanie już wiedzą. Oto nowy szef Lewandowskiego i Szczęsnego

FC Barcelona w miniony wtorek pokonała Albacete 2:1. Gole zdobywali Lamine Yamal i Ronald Araujo, a Katalończycy awansowali do półfinału Pucharu Króla. Tymczasem w katalońskim klubie szykują się zmiany. Tak przynajmniej uważają media.

Oto nowy szef Lewandowskiego i Szczęsnego. W Hiszpanii już wiedzą

"W najbliższy poniedziałek odbędzie się posiedzenie zarządu Barcelony, podczas niego ogłoszone zostaną wybory na stanowisko prezesa, które odbędą się 15 marca. Ponadto Joan Laporta i część zarządu złożą rezygnację, aby wziąć udział w tych wyborach. Podczas tego posiedzenia Rafa Yuste, zgodnie z propozycją Laporty, zostanie ogłoszony nowym prezesem Barcelony i będzie pełnił tę funkcję do 1 lipca, kiedy to urząd obejmie prezes wybrany w wyborach" - poinformował dziennik "Marca".

Yuste ma kierować klubem przez kolejne pięć miesięcy, a obecnie jest wiceprezesem Barcelony, odpowiada za działalność sportową klubu, a na dodatek - jak przekonują media - jest zaufanym człowiekiem Joana Laporty.

"Rafa Yuste będzie nowym tymczasowym prezydentem FC Barcelony od 9 lutego aż do 30 czerwca! Joan Laporta poda się do dymisji wraz z kilkoma innymi członkami zarządu i oficjalnie rozpocznie swoją kampanię reelektorską" - tak o sprawie napisało "Mundo Deportivo". Słowa katalońskiego dziennika cytuje na portalu X profil BarcaFRNews, który gromadzi informacje o Barcelonie.

FC Barcelona to lider tabeli La Liga. O punkt wyprzedza Real Madryt, a o 10 punktów Atletico Madryt. Najbliższy mecz katalońskiego klubu zaplanowano na sobotę 7 lutego. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Mallorcą.