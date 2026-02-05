Hiszpanie już wiedzą. Oto nowy szef Lewandowskiego i Szczęsnego

FC Barcelona w miniony wtorek pokonała Albacete 2:1. Gole zdobywali Lamine Yamal i Ronald Araujo, a Katalończycy awansowali do półfinału Pucharu Króla. Tymczasem w katalońskim klubie szykują się zmiany. Tak przynajmniej uważają media.
"W najbliższy poniedziałek odbędzie się posiedzenie zarządu Barcelony, podczas niego ogłoszone zostaną wybory na stanowisko prezesa, które odbędą się 15 marca. Ponadto Joan Laporta i część zarządu złożą rezygnację, aby wziąć udział w tych wyborach. Podczas tego posiedzenia Rafa Yuste, zgodnie z propozycją Laporty, zostanie ogłoszony nowym prezesem Barcelony i będzie pełnił tę funkcję do 1 lipca, kiedy to urząd obejmie prezes wybrany w wyborach" - poinformował dziennik "Marca".
Yuste ma kierować klubem przez kolejne pięć miesięcy, a obecnie jest wiceprezesem Barcelony, odpowiada za działalność sportową klubu, a na dodatek - jak przekonują media - jest zaufanym człowiekiem Joana Laporty.
"Rafa Yuste będzie nowym tymczasowym prezydentem FC Barcelony od 9 lutego aż do 30 czerwca! Joan Laporta poda się do dymisji wraz z kilkoma innymi członkami zarządu i oficjalnie rozpocznie swoją kampanię reelektorską" - tak o sprawie napisało "Mundo Deportivo". Słowa katalońskiego dziennika cytuje na portalu X profil BarcaFRNews, który gromadzi informacje o Barcelonie.
FC Barcelona to lider tabeli La Liga. O punkt wyprzedza Real Madryt, a o 10 punktów Atletico Madryt. Najbliższy mecz katalońskiego klubu zaplanowano na sobotę 7 lutego. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Mallorcą.