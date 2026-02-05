Barcelona rozwiąże umowę ze Szczęsnym?! Hiszpanie ujawniają

Wojciech Szczęsny w pełni akceptuje rolę, którą pełni w Barcelonie. "Wojtek jest zawsze gotowy, ale wydaje mi się, że już teraz wolałby być obserwatorem, niż uczestnikiem" - taką opinią podzielił się jego brat, Jan. Było to niedługo przed powrotem do treningów z drużyną podstawowego bramkarza Dumy Katalonii, Joana Garcii, po odniesionej we wrześniu kontuzji łąkotki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Grałem w ŁKS, ale wybaczcie mi – Widzew jest numerem jeden w Łodzi

To właśnie Hiszpan jest numerem jeden w bramce Barcelony. Szczęsny jest jednak zawsze gotowy, by w razie potrzeby wejść na boisko. Po to zresztą przyszedł do klubu w październiku 2024 roku, gdy poważną kontuzję kolana odniósł Marc-Andre ter Stegen.

Oto przyszłość Wojciecha Szczęsnego

84-krotny reprezentant Polski podpisał kontrakt, który obowiązywał do końca poprzedniego sezonu. W lipcu zeszłego roku jednak umowa została przedłużona o kolejne 24 miesiące - wygasa w czerwcu 2027 roku. Było to dosyć niespodziewane rozwiązanie - w końcu Szczęsny rok wcześniej zakończył karierę, a plany zmieniła sytuacja bramkarzy Barcelony.

Zobacz też: Haditaghi atakuje ambasadora USA ws. Czarzastego! "Pan i prezydent pedofil..."

Okazuje się, że nowe porozumienie zostało obwarowane dodatkowymi klauzulami. O ich treści donosi kataloński Sport. Wszystko związane jest bowiem z planami Barcelony na przyszły rok. Po sezonie do klubu wrócą bowiem Inaki Pena (wypożyczony do Elche) oraz Marc-Andre ter Stegen (wypożyczony do Girony). Wraz z Wojciechem Szczęsnym oraz Joanem Garcią, Hansi Flick będzie miał do wyboru aż czterech bramkarzy.

Wojciech Szczęsny i tajemnicza klauzula

I o ile można się spodziewać, że Niemiec nie widnieje w planach dyrektora sportowego Barcelony, tak Deco w porozumieniu z Flickiem musi podjąć decyzję dotyczącą zmiennika Garcii - będzie to Szczęsny, czy Pena? Jeżeli postanowi sprzedać Hiszpana, to zapewne uzyska dodatkowe środki do wykorzystania na transfery przychodzące. Pożegnanie z 35-latkiem będzie jednak łatwiejsze.

W umowie 35-latka zawarto bowiem zapis, który pozwoli na przedwczesne rozwiązanie kontraktu. Zdaniem katalońskich mediów, jeżeli opcja ta zostanie wykorzystana, Szczęsny otrzyma dwa miliony euro - mniej niż jego roczne zarobki. Będzie mógł wtedy zostać zawodnikiem innego klubu. Inną opcją jest powrót na piłkarską emeryturę.

Wojciech Szczęsny od podpisania umowy z Barceloną rozegrał w barwach katalońskiego klubu 39 spotkań. Czternastokrotnie zachowywał czyste konto. W zeszłym sezonie 35-latek zdobył wszystkie trzy krajowe trofea - mistrzostwo, Puchar Króla oraz Superpuchar.