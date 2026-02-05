Oto nowe wieści ws. Lewandowskiego. Ujawniają plan Barcelony

Robert Lewandowski w tym sezonie często nie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka, a kontrakt polskiego napastnika wygaśnie z końcem tego sezonu. Nic więc dziwnego, że kibice zastanawiają się nad tym, czy zostanie na kolejne rozgrywki. Nowe wieści w jego sprawie przekazał znany portal.

FC Barcelona myśli o przyszłości Lewandowskiego. Ujawnili nowe wieści

"Według informacji przekazanych ESPN przez źródło, Barcelona rozważa zaoferowanie Robertowi Lewandowskiemu kontraktu na niższych warunkach, aby pozostał on w Camp Nou przynajmniej przez kolejny sezon" - czytamy na portalu espndeportes.espn.com.

Rzekomo Hansi Flick ma być zadowolony z postawy Lewandowskiego i chętnie widziałby go w swoim zespole na kolejne 12 miesięcy. Przypomnijmy, że w mediach nie brakuje spekulacji dotyczących faktu, że Barcelona chciałaby sprowadzić konkurenta Ferranowi Torresowi. Lewandowski także od wielu miesięcy jest tematem dyskusji. Kluby z Arabii Saudyjskiej często przewijały się w doniesieniach z Półwyspu Iberyjskiego jako te, które chciałyby skusić polskiego napastnika.

Często pojawiał się także temat przenosin za Ocean i spróbowania swoich sił w MLS. Czas pokaże, czy Lewandowski rzeczywiście kiedyś rozważy taką perspektywę. Póki co - zapewne jak reszta piłkarzy Barcelony - koncentruje się na tym, co wydarzy się w sobotę 7 lutego.

Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Mallorcą w kolejnym meczu ligowym. Lewandowski w tym sezonie La Liga zdobył dziewięć goli w 17 meczach. Jego łączny bilans klubowy robi wrażenie. W 174 spotkaniach dla Barcelony trafiał do siatki aż 113 razy. Do tego dołożył 23 asysty.