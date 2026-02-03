Tak Hiszpanie podsumowali Lewandowskiego po boju z drugoligowcem. Miazga!

Robert Lewandowski po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się w wyjściowym składzie FC Barcelony na mecz Pucharu Króla. Wcześniej rozegrał tylko minutę w spotkaniu 1/8 finału z Racingiem Santander (2:0). We wtorek dostał swoją szansę, ale nie odegrał pierwszoplanowej roli. Już w przerwie hiszpańskie media pisały, że jest mało widoczny.

Albacete - Barcelona: Media podsumowały Lewandowskiego

Po zmianie stron kapitan biało-czerwonych mógł szybko odpowiedzieć na krytykę, ale w 48. minucie z centralnej części pola karnego uderzył za lekko w sam środek bramki gości. Po niespełna godzinie gry Polak spróbował jeszcze raz, ale tym razem jego uderzenie obronił Lizoain. W tym momencie "Blaugrana" prowadziła już 2:0. Pod koniec pierwszej połowy trafił Lamine Yamal, a w 56. minucie podwyższył Ronald Araujo

"Po golu Araujo Lewandowski miał szansę na powiększenie prowadzenia... Ale kopnął piłkę prosto w bramkarza" - skwitowało "Radio Culer" na portalu X.

W 66. minucie Hansi Flick zmienił "Lewego", stawiając na Ferrana Torresa. Hiszpan błyskawicznie wziął się do roboty, miał dwie znakomite okazje, ale nie zamienił ich na gole. Trzecia próba też nie była udana i to się zemściło, bo w 87. minucie kontaktowe trafienie zanotował Javier Moreno. Ostatecznie Barcelona dowiozła korzystny rezultat i awansowała do półfinału Copa del Rey. Hiszpańskie media odnotowały wygraną ekipy Flicka, doceniając jednocześnie postawę pierwszoligowca.

"Podopieczni Hansiego Flicka są teraz zaledwie trzy mecze od kolejnego tytułu. Barca miała kilka szans, aby przypieczętować zwycięstwo 3:0, ale ostatecznie musiała zmierzyć się z napiętą końcówką" - podsumowało "Mundo Deportivo".

"Mecz trudniejszy niż się spodziewano, zwłaszcza w drugiej połowie, ale Barca awansuje do półfinału. Brawa dla Albacete za grę w tym Pucharze Króla" - napisała "Marca".

Zdecydowanie mniej pochwał popłynęło w stronę "Lewego". "Był o włos od dosięgnięcia jedynej piłki, którą mógł oddać strzał" - napisało "Mundo Deportivo". "Polski napastnik był ledwo widoczny w spotkaniu, ktore wydawało się idealne, żeby podreperować jego dorobek strzelecki. Nie wykorzystał żadnej z kilku okazji" - czytamy w katalońskim "Sporcie". Lewandowski dostał notę "5", wyższą jedynie od zmienionego w przerwie Cancelo (4).

Puchar Króla: Barcelona czeka na rywali

FC Barcelona jest pierwszą drużyną, która zameldowała się w półfinale Pucharu Króla. W środę o awans powalczą Valencia z Athletikiem Bilbao oraz Deportivo Alaves z Realem Sociedad San Sebastian. Na zakończenie tego etapu w czwartek Real Betis podejmie Atletico Madryt.