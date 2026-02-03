Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego! Oto skład na Barcelony

Największe hiszpańskie media prognozując skład FC Barcelony na ćwierćfinałowy, wyjazdowy mecz Pucharu Króla z Albacete były zgodne, że Wojciech Szczęsny usiądzie na ławce rezerwowych, a Robert Lewandowski zagra w podstawowym składzie.
Hiszpanie największe wątpliwości miały z zestawieniem środka obrony, środka pomocy i prawego skrzydła. Jedne media stawiały na środku obrony na duet: Cubarsi-Garcia a inne na: Araujo-Garcia. W środku pomocy przewijały się nazwiska aż pięciu piłkarzy: de Jonga, Bernala, Fermina Lopeaz, Casado i Olmo. Natomiast w ataku jedni dziennikarze stawiali na Yamala, a inni uważali, że w "11" wystąpi Roony Bardghji.
Ostatecznie Hansi Flick zdecydował, że na środku defensywy wystąpią Garcia i Araujo. W środku boiska zagrają: de Jong, Bernal i Olmo. Zgodnie z zapowiedziami w ataku od pierwszych minut biegać będzie Lewandowski, a tylko na ławce usiądzie Szczęsny.
Zobacz także: Boniek brutalnie podsumował debiut Papszuna w Legii. Poszło w świat
Początek meczu we wtorek, 3 lutego o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Inne pary ćwierćfinałowe to: Deportivo Alaves - Real Sociedad, Valencia - Athletic Bilbao (oba mecze 4 lutego, godz. 21) i hit: Real Betis - Atletico Madryt (5 lutego, godz. 21).
Skład Albacete: Lizoain - Lorenzo, Moreno, Bernabeu, Neva - Melendez, Villar, Pacheco, Capi - Puertas, Medina.