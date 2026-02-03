Barcelona zdecydowała ws. przyszłości Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają

Wciąż nie wiadomo, co z przyszłością Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku i nie jest pewne, czy klub przedłuży kontrakt z Polakiem. Mimo zaawansowanego wieku "Lewy" wciąż jest w stanie robić różnicę, co parokrotnie udowadniał już w tym sezonie w barwach Dumy Katalonii.

Nowe informacje nt. przyszłości Roberta Lewandowskiego

Od początku tego sezonu w mediach głośno jest nt. sytuacji Polaka, który zapewnia, że jest spokojny i ma dużo czasu. Pojawiają się plotki o kolejnych zainteresowanych klubach. Padły nawet konkrety, jak AC Milan czy zespoły z Arabii Saudyjskiej i MLS.

Teraz nowe informacje pojawiły się w programie Esports RAC1. Marta Ramon poinformowała, że "Barcelonie brakuje 12 milionów euro do osiągnięcia zasady 1:1 finansowego Fair Play w La Liga" - czytamy.

Ponadto klub ma już myśleć o działaniach w okresie letnim. "Celem jest napastnik i środkowy obrońca" - czytamy.

Jak w takim razie wygląda sytuacja Polaka? "Planowane bez Lewandowskiego" - zakończono.

Kataloński "Sport" za to dodał, że "obecnie jego dalsza przyszłość jest skomplikowana, ponieważ klub uważa również, że nadszedł czas na restrukturyzację opcji ofensywnych. Jego odejście przyniosłoby znaczne oszczędności, ale to zawodnik będzie miał ostatnie słowo. Bardziej prawdopodobne jest, że odejdzie niż zostanie".

Niemcy rozpisują się nt. przyszłości Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski mógł opuścić FC Barcelonę już tej zimy. Niedawno Kerry Hau ze Sky Sports poinformował, że zimą o 37-latka mocno zabiegały kluby z Bliskiego Wschodu. "Odrzucił kilka lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej i dokończy sezon w FC Barcelonie. Rozmowy z Barceloną na temat jego przyszłości po lecie odbędą się w najbliższych tygodniach" - oświadczył.

W ostatnim czasie Robert Lewandowski nawet trafił na okładkę niemieckiego "Bilda". W artykule na jego temat dziennikarze piszą, iż w FC Barcelonie raczej nie widzą już Lewandowskiego w przyszłym sezonie.

"Co stanie się po sezonie, czas pokaże. Wewnątrz klubu istnieją silne przesłanki, że Barcelona nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu Lewandowskiego. Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale trend jest wyraźny. Według źródeł bliskich klubowi, nawet gotowość Polaka do zaakceptowania znacznej obniżki wynagrodzenia nie spełniła jeszcze oczekiwań osób zarządzających klubem." - napisano.