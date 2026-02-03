Powrót na stronę główną

Media: Lewandowski postanowił ws. przyszłości! Ten klub ma pierwszeństwo

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż stoi pod znakiem zapytania. Kapitan reprezentacji Polski czeka na decyzję FC Barcelony. Według informacji portalu Meczyki Duma Katalonii ma przejść do konkretnego działania dopiero w kwietniu. Jeśli napastnik pożegna się z klubem to potencjalnym kierunkiem jest MLS. Jeden z amerykańskich zespołów ma mieć pierwszeństwo w staraniach o podpis Polaka.
SOCCER-CHAMPIONS-SLA-BAR/
Fot. REUTERS/David W Cerny

Robert Lewandowski od 1 stycznia 2026 roku oficjalnie może rozmawiać z potencjalnym nowym zespołem. Polak jest jednak zadowolony z życia w Barcelonie i ma być zainteresowany przedłużeniem umowy. Wciąż swojego stanowiska nie przedstawiła jednak Barcelona, a na to jeszcze poczekamy. Według informacji portalu Meczyki Duma Katalonii ma zacząć działać w kwietniu, po wyborach na prezydenta klubu, które odbędą się 15 marca. 

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Chicago Fire ma mieć pierwszeństwo ws. Lewandowskiego

Portal Meczyki potwierdził doniesienia z Hiszpanii dotyczące potencjalnego kierunku dla Lewandowskiego. Poważnie zainteresowane Polakiem ma być Chicago Fire, Amerykanie mieli w grudniu spotkać się z napastnikiem. Lewandowski miał otrzymać konkretną propozycję kontraktową, w dodatku przedstawiciele Chicago Fire mieli nakreślić Polakowi cały plan dotyczący jego miejsca w zespole. Dla klubu z MLS problemem nie będzie pensja Lewandowskiego. 

Ten czynnik może mieć kluczowe znaczenie w transferze Lewandowskiego do MLS 

Istotną przewagą Chicago jest niewątpliwie fakt, że w tym roku Amerykanie będą współgospodarzami mistrzostw świata. Przyjście Lewandowskiego byłoby w związku z tym jeszcze większym wydarzeniem, tym bardziej, że w aglomeracji Chicago mieszka nawet 1,5 miliona Polaków. 

Zobacz też: Barcelona reaguje na kłopoty ter Stegena. Wszystko jasne!

Chicago ma mieć pierwszeństwo jeżeli chodzi o rozmowy z Lewandowskim, nie można jednak wykluczyć innych klubów z MLS i Arabii Saudyjskiej. Barcelona jest prawdopodobnie jedynym kierunkiem europejskim, który będzie interesować Polaka. 

Zanim zapadną konkretne decyzje, Lewandowskiego wciąż czeka sporo wyzwań sportowych w koszulce Barcelony. Duma Katalonii wciąż rywalizuje na wszystkich frontach. Podopieczni trenera Flicka najbliższy mecz zagrają we wtorek, 3 lutego o godzinie 21:00. W Pucharze Króla zmierzą się z Albacete. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...