Niemcy trąbią o Lewandowskim. Trafił na czołówkę "Bilda"

Kibice Roberta Lewandowskiego wciąż nie mogą się doczekać oficjalnej informacji, co będzie z jego przyszłością po zakończeniu tego sezonu. 37-letniemu napastnikowi kończy się bowiem umowa z FC Barceloną i wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużona.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Niemcy piszą o Robercie Lewandowskim

Tymczasem niemiecki "Bild" zastanawia się nad przyszłością Roberta Lewandowskiego, który przez wiele lat grał w dwóch klubach Bundesligi: Borussii Dortmund (187 spotkań, 103 gole i 42 asysty) i Bayernie Monachium (375 meczów, 344 bramki i 73 asysty). Polak znalazł się niemal na czołówce tego prestiżowego dziennika. "Lewandowski podejmuje decyzję w sprawie Arabii Saudyjskiej" - to tytuł artykułu.

"Miliony saudyjskie? Nie, dziękuję. Lewandowski podobno odrzucił propozycję zimowego transferu na pustynię. Według Sky, na stole leżało kilka lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej – ale napastnik Barcelony zablokował je wszystkie. Jego uwaga skupia się na FC Barcelonie, przynajmniej na razie. Decyzja Lewandowskiego była jednoznacznie przeciwna odejściu zimą. Polak nadal dąży do ambitnych celów z Barceloną: mistrzostwa, pucharu i oczywiście Ligi Mistrzów - dodaje dziennikarz Jannick Wollmann.

Dodaje on również, że w FC Barcelonie raczej nie widzą już Lewandowskiego w przyszłym sezonie.

"Co stanie się po sezonie, czas pokaże. Wewnątrz klubu istnieją silne przesłanki, że Barcelona nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu Lewandowskiego. Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale trend jest wyraźny. Nawet gotowość Polaka do zaakceptowania znacznej obniżki wynagrodzenia, według źródeł bliskich klubowi, nie spełniła jeszcze oczekiwań osób zarządzających klubem" - dodaje "Bild".

Lewandowski w tym sezonie zagrał w 26 spotkaniach, zdobył 12 bramek i miał trzy asysty.

Zobacz także: Zalewski tylko na to czekał! Bohater wielkiego finału dołącza do giganta

FC Barcelona jest liderem La Ligi. Po 22 spotkaniach ma 55 punktów, jeden więcej od Realu Madryt. Drużyna trenera Hansiego Flicka w następnej kolejce zagra w sobotę, 7 lutego (godz. 16.15), u siebie z Mallorcą. Już we wtorek, 3 stycznia (godz. 21) zmierzy się za to w ćwierćfinale Pucharu Króla - na wyjeździe z występującym klasę niżej - Albacete.

Relacja na żywo ze wszystkich meczów FC Barcelony na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.