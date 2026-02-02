Słowa prawdy Lewandowskiego o rywalizacji z Torresem. Oto co robi Flick

W poprzednich latach Robert Lewandowski miał pewne miejsce w składzie. To na niego stawiali zarówno Xavi Hernandez, jak i Hansi Flick. W tym sezonie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak dotąd spędził na murawie 1348 minut. Zdecydowanie więcej szans otrzymał jego główny konkurent, a więc Ferran Torres. Hiszpan przebywał na boisku przez 1701 minut. Media spekulowały, że istnieje zacięta rywalizacja między starszym, a młodszym napastnikiem. Czy tak faktycznie jest?

Robert Lewandowski ujawnia ws. rywalizacji w Barcelonie z Ferranem Torresem. Tak to wygląda

Głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Robert Lewandowski udzielił wywiadu tygodnikowi "Piłka Nożna" po odebraniu nagrody dla Piłkarza Roku - 13. w karierze. To właśnie tam poruszył temat rywalizacji z Ferranem. Czy Panowie walczą o miejsce w składzie na każdym treningu?

- Tak naprawdę tych treningów między meczami nie ma aż tak dużo, żeby właśnie tam wszystko się rozstrzygało. Dlatego nie powiedziałbym, że to taka bezpośrednia rywalizacja na treningach - wyjaśnił Lewandowski na wstępie. W jaki więc sposób szkoleniowiec decyduje, kto ma zagrać w danym meczu?

- Trener Hansi Flick ma po prostu swoją wizję i koncepcję, trzyma się określonego klucza i to jego trzeba zapytać, jaki on dokładnie jest. My możemy się tylko domyślać, że znaczenie ma na przykład to, kto i ile ostatnio grał oraz z kim mierzymy się w kolejnym spotkaniu - mówił. - Przy tak dużej liczbie gier rotacje na pozycji napastnika są czymś naturalnym i myślę, że w obecnej sytuacji Ferran i ja możemy na tym skorzystać - podkreślił.

Lewandowski zawiedziony?

Wydaje się więc, że nie jest rozczarowany faktem, że nie gra już pełnych 90 minut, a także tym, że na murawie melduje się głównie z ławki rezerwowych. Zresztą kilka miesięcy temu sam stwierdził, że dla niego, jako napastnika, jest ważniejsza jakość gry, a niekoniecznie liczba rozegranych minut. Teraz przed Lewandowskim i Barceloną mecz o półfinał Pucharu Króla. W nim zmierzą się z Albacete, sensacyjnymi pogromcami Realu Madryt. Na kogo postawi Flick? Czy będzie to Polak, Hiszpan, a może obaj wejdą na murawę, mając na uwadzę to, że kontuzji nabawił się Raphinha?

Odpowiedź uzyskamy już we wtorek 3 lutego po godzinie 21:00, kiedy rozpocznie się mecz. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.