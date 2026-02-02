Kolejny cios w Real Madryt! Kontuzja gwiazdora, przegapi wielki hit w LM

Jude Bellingham nie dokończył spotkania z Rayo (2:1). Już w 8. minucie usiadł na murawie, trzymając się za mięsień dwugłowy. Po spotkaniu Real potwierdził, że zawodnik doznał urazu.

Jude Bellingham kontuzjowany. Media: opuści mecze Ligi Mistrzów

"Testy przeprowadzone w klubie wykazały, że Jude Bellingham doznał urazy mięśnia półścięgnistego w lewej nodze" - poinformował Real w komunikacie. Klub nie podał, jak długa przerwa czeka angielskiego pomocnika. Według hiszpańskich mediów Bellingham będzie pauzował przez około miesiąc.

Dla Realu będzie to ogromna strata. Od czasu urazu ramienia, przez który Bellingham opuścił cztery pierwsze mecze ligowe sezonu, pomocnik nie opuścił żadnego spotkania. Co więcej, od 10. do 21. kolejki za każdym razem był na boisku przez pełne 90 minut.

Bellighama zabraknie w meczu z Benficą w barażach o 1/8 finału Ligi Mistrzów (17 i 25 lutego), a także w spotkaniach La Ligi z Valencią, Realem Sociedad i Osasuną.

- To będzie duża strata. Mam niezwykły skład, więc postaramy się zastąpić Jude’a - mówił po meczu z Rayo Vallecano trener Realu Alvaro Arbeloa.

W tym sezonie Bellingham zdobył w lidze 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Do tego dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w Lidze Mistrzów. Anglik od czasu kontuzji nie opuścił żadnego meczu ligowego, w Lidze Mistrzów ani w Superpucharze. Nie zagrał tylko w spotkaniu z Albacete w Pucharze Króla, sensacyjnie przegranym przez Real 3:2.