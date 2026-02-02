Zdjęcie Lewandowskiej robi furorę w sieci. Tysiące polubień. "Sielanka"

Kapitan reprezentacji Polski pracował w sobotę, gdy jego Barcelona zmierzyła się na wyjeździe z Elche. Duma Katalonii wygrała 3:1 i tym samym utrzymała jednopunktową przewagę nad drugim w tabeli La Ligi, Realem Madryt.

Zdjęcie Anny Lewandowskiej na Instagramie podbija sieć

W spotkaniu przeciwko Elche Robert Lewandowski wszedł na plac gry w 62. minucie za Ferrana Torresa. I nie był to olśniewający występ Polaka. "Duch. Odkąd pojawił się na boisku, nie miał większego wpływu na grę. Ferran Torres wygrał tę rundę, grając od pierwszej minuty" - napisał portal elnacional.cat. Robert Lewandowski w 25 meczach w tym sezonie zdobył 12 goli i zaliczył 3 asysty.

W przestrzeni medialnej nie ustają spekulacje odnośnie przyszłości 37-latka. Jego żona Anna, niezależnie od tego, co się wydarzy, jest dumna z męża i jego "dziedzictwa" w Barcelonie. - Chciałabym, żeby o nim mówiono. przez wiele lat i żeby przyszłe pokolenia o nim nie zapomniały. Dokonał czegoś wielkiego i mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumna ze wszystkiego, co się wydarzyło - przyznała.

W minioną niedzielę zaś Anna Lewandowska wrzuciła do sieci rodzinne zdjęcie, które już po godzinie od publikacji miało prawie 16 tysięcy polubień. Podpis nie pozostawiał wątpliwości, co jest najcenniejsze w życiu państwa Lewandowskich. "Squad goals #sunday", a więc "niedziela z moją idealną ekipą". Na zdjęciu widzimy Annę, Roberta, Klarę i Laurę Lewandowskich oraz psa Bellę.

Pod zdjęciem pojawiło się ponad 340 komentarzy, a 10 godzin po publikacji zebrało 31,4 tysiąca "lajków". "Sielanka rodzinna...pięknie", "Piękna rodzinka! Wszystkiego dobrego dla Was kochani! Niech ten miesiąc będzie dobry", "Cudownie" - komentują internauci.

Czasu na odpoczynek Robert Lewandowski i reszta zespołu trenera Hansiego Flicka nie będzie miała zbyt dużo. Już we wtorek 3 lutego Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla zmierzy się z drugoligowym Albacete. Początek o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na żywo z tego pojedynku będzie dostępna w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.