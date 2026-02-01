Było 1:1 w meczu Realu. W 99. minucie Mbappe podszedł do karnego

Atmosfera przed domowym meczem w obozie Realu Madryt była dramatyczna. Zespół regularnie zawodzi, a ostatnio w kompromitujących okolicznościach wypadł z czołowej ósemki Ligi Mistrzów, gdy przegrał 2:4 z Benfiką Lizbona. "Ta porażka wywołała nową falę frustracji fanów 'Los Blancos'. Kibice postanowili wyrazić, co myślą o obecnej sytuacji zespołu. Pojawiły się w sieci nagrania spod Bernabeu, kiedy kibice postanowili wygwizdać piłkarzy Realu wjeżdżających autokarem na stadion przed meczem z Rayo Vallecano" - pisaliśmy na Sport.pl.

Piękny gol Viniciusa osłodził stratę Bellinghama

Pozycja nowego trenera Alvaro Arbeloi w szatni Realu, który w trakcie sezonu zastąpił Xabiego Alonso, jest słaba. Na sporą krytykę narażeni są także piłkarze, więc w niedzielnym meczu z Rayo oni także mieli coś do udowodnienia. Spotkanie zaczęło się jednak dramatycznie dla Realu, który został osłabiony już w 10. minucie. Wtedy Jude Bellingham podczas sprintu do piłki złapał się za mięsień uda i padł na murawę. Jak się okazało, nie mógł już kontynuować gry, a za niego na boisku pojawił się Brahim Diaz.

Gospodarze nie załamali się jednak stratą Anglika, a na prowadzenie wyprowadził ich indywidualny błysk Viniciusa Juniora. W 15. minucie Brazylijczyk przeprowadził solową akcję, kiedy wszedł z piłką w pole karne i pomimo asysty trzech rywali oddał strzał w sam róg bramki Augusto Batalli.

Rayo bliskie urwania punktów Realowi

Poza tą indywidualną akcją, niewiele więcej dobrego można było powiedzieć o grze gospodarzy w pierwszej połowie. Wyglądali oni wręcz jakby zaledwie jednobramkowa przewaga u siebie z walczącym o utrzymanie Rayo w zupełności ich zadowalała.

Ten minimalizm zemścił się na Realu w 49. minucie, kiedy okazało się, że nawet seryjnie przegrywające na wyjeździe Rayo jest w stanie zaskoczyć "Królewskich" w ich obecnej dyspozycji. Wtedy drużyna, która nie strzeliła na obcym terenie bramki od aż 520 minut, przeprowadziła akcję na 1:1! Trafienie padło, kiedy piłka została zagrana z głębi pola na lewą stronę do Alvaro. Ten, pomimo asekuracji przez Federico Valverde, zdołał zgrać ją do Jorge de Frutosa. Z kolei 28-latek nie miał najmniejszych problemów z wymanewrowaniem w polu karnym Aureliena Tchouameniego.

Real po stracie gola oczywiście próbował doprowadzić do zwycięstwa, ale poczynania piłkarzy w białych strojach przypominały bicie głową w mur. Najlepszą okazję do zdobycia drugiej bramki dla gospodarzy miał Kylian Mbappe. Po jednym z kontrataków Francuz zdołał minąć wychodzącego z bramki Batallę, ale jego strzał zatrzymał się tylko na poprzeczce.

Wydawało się, że do ostatniego gwizdka sędziego fani zgromadzeni na Santiago Bernabeu nie ujrzą już żadnych bramek. I to pomimo tego, że od 80. minuty goście bronili remisu w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę zobaczył Pathe Ciss, a arbiter Isidro Diaz doliczył do meczu aż dziewięć minut.

W 97. minucie do Królewskich uśmiechnęło się jednak szczęście, kiedy Nobel Mendy sfaulował w polu karnym Diaza. Faul był ewidentny, choć piłkarze gości długo nie mogli pogodzić się z decyzją arbitra. Do piłki podszedł Mbappe, który zrehabilitował się za fatalne pudło z 68. minuty i dał drużynie zwycięstwo.

Jednak nawet pomimo trzech zdobytych punktów, piłkarzy gospodarzy i tak żegnała salwa gwizdów. I trudno dziwić się fanom "Królewskim", gdyż ich pupile zaliczyli wymęczone zwycięstwo w fatalnym stylu.

Po 22 kolejkach Real zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga - do prowadzącej Barcelony traci punkt, nad trzecim Atletico Madryt ma o dziewięć więcej.