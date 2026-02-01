Flick wpadł w furię! Tak zareagował na to, co zrobił rywal Lewandowskiego

FC Barcelona wygrała 18. mecz w tym sezonie ligi hiszpańskiej. Zespół Hansiego Flicka wygrał 3:1 z Elche, a gole strzelali Lamine Yamal, Ferran Torres i Marcus Rashford. W ten sposób Barcelona powiększyła przewagę nad Realem Madryt do czterech punktów, choć Real ma jeszcze przed sobą rywalizację z Rayo Vallecano. Robert Lewandowski rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych, a na murawie pojawił się w 62. minucie, zmieniając Ferrana.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie lubię, jak mnie ktoś całuje w d... Lewandowski nie został w tym konsekwentny"

Tak Flick zareagował po pudle Ferrana. "Jest tak bezużyteczny"

Jeden z profili na portalu X, który zajmuje się Barceloną, opublikował film z reakcją Flicka na jedną z sytuacji, którą w tym meczu miał Ferran Torres. To była 33. minuta. Napastnik wtedy był blisko bramki, ale trafił w poprzeczkę, a potem w słupek. Mowa ciała Flicka była jednoznaczna - trener Barcelony był wściekły na swojego piłkarza. Zaledwie siedem minut później Ferran strzelił gola na 2:1, wykorzystując podanie od Frenkiego de Jonga.

Z komentarzy internautów wynika, że kibice Barcelony nie są w stu procentach przekonani do Torresa.

"On jest tak bezużyteczny", "dlaczego Lewy nie mógł wyjść w pierwszym składzie", "to nasz winowajca", "Ferran nie może tak podnosić trenerowi ciśnienia", "on już zmarnował tak wiele asyst", "Ferran naprawdę gra przeciwko nam", "on ma tak duże szczęście, że nie mamy dobrego napastnika", "niech Rashford gra zamiast Ferrana", "Ferran jest zbyt niestabilny, by na nim polegać" - czytamy w komentarzach.

Flick mówi wprost o nieskuteczności Barcelony. "To zła kwestia"

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej Flick nie odnosił się konkretnie do tej sytuacji Ferrana, a wprost skomentował to, jak Barcelona była nieskuteczna w tym spotkaniu.

Zobacz też: Niepokojąca sytuacja Krzysztofa Piątka. Minęło 69 dni, a to nie koniec

- Zagraliśmy fantastyczny mecz, poza ostatnimi minutami. Myślę, że normalnie w pierwszej połowie powinniśmy byli rozstrzygnąć ten mecz. Ważne dla nas jest to, że piłkarze kreują sytuacje. Mamy mecze co trzy-cztery dni, możemy zarządzać minutami zawodników, było to możliwe dzisiaj. Istotne było też to, że byliśmy w meczu już na początku, w pierwszej połowie. Było wiele sytuacji, nie trafialiśmy będąc na wprost bramki. To zła kwestia. Jestem zadowolony z punktów i gratuluję zespołowi tego występu - tłumaczył Flick (cytat za: fcbarca.com).

Niewykluczone, że to Lewandowski, a nie Ferran, pojawi się w wyjściowym składzie Barcelony na kolejny mecz. Już we wtorek o godz. 21:00 Barcelona zagra z Albacete w ćwierćfinale Pucharu Króla. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.