Wrze w Madrycie. Mbappe ma tego dość. "Osamotniony w bagnie"

To był mecz pełen emocji. Benfica Lizbona przy prowadzeniu 3:2 nie miała zapewnionego awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W ostatniej akcji spotkania wynik podwyższył Anatolij Trubin, bramkarz drużyny. Portugalczycy ostatecznie mogli cieszyć się z awansu do baraży o 1/8 finału. Jak się później okazało, w dwumeczu o miejsce na tym etapie rywalizacji zagrają z... Realem Madryt. "Królewscy" szybko będą mieli okazję do rewanżu. Na razie jednak w ich grze jest sporo do poprawy.

Mbappe wściekły po porażce. "Brakuje konsekwencji w grze"

Po stronie Realu w starciu z Benficą trudno było znaleźć pozytywy. Ponownie w tym sezonie kibice mogli liczyć na skuteczność Kyliana Mbappe. Francuz strzelił dwa gole. Sam ma jednak spore pretensje do kolegów z zespołu. Doszło nawet do tego, że publicznie ich skrytykował. A Mbappe nie jest często skłonny do takich zachowań. - Brakuje nam konsekwencji w grze, musimy to naprawić. Nie może być jednego dobrego dnia i jednego złego. Mistrzowska drużyna tak nie robi - podkreślił jeden z najlepszych piłkarzy świata, cytowany przez "L'Equipe". - Nie graliśmy na tyle dobrze, żeby wygrać. To nie problem jakości czy taktyki. To po prostu kwestia chęci - dodał Mbappe.

Zdaniem francuskiej gazety "jego nagana brzmiała jak wiadomość w butelce od zawodnika, który coraz bardziej zdaje sobie sprawę z niedociągnięć swojej drużyny i obawia się kolejnego sezonu bez ważnych tytułów".

"Mówiąc na głos to, co wszyscy od dawna obserwują, miażdżący wybuch jedynego piłkarza Realu Madryt grającego na wymaganym poziomie – obok Thibauta Courtois – ujawnia przede wszystkim zmęczenie i frustrację, które coraz trudniej mu powstrzymać. Czuje się coraz bardziej osamotniony w bagnie, które może jeszcze bardziej stłumić jego pragnienie tytułów, a mimo zastąpienia Xabiego Alonso przez Alvaro Arbeloę na ławce rezerwowych nie widać poprawy" - podsumowano.

Czy zatrudnienie fachowca pomoże Realowi?

12 stycznia - dzień po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną (2:3) - Real ogłosił, że trener Xabi Alonso odchodzi z drużyny. Na jego następcę wybrano Alvaro Arbeloę. W klubie panuje jednak przeświadczenie, że to piłkarze są głównej mierze są winni temu, jak funkcjonuje zespół.

W środę piłkarze "Królewskich" przebiegli o dziesięć kilometrów mniej niż ich przeciwnicy z Lizbony. To statystyka najlepiej podsumowująca ich zaangażowanie. Powrót Antonio Pintusa na stanowisko trenera przygotowania fizycznego na początku roku miał rozwiązać kłopotliwą kwestię. Wydaje się jednak, że problem leży przede wszystkim w ich nastawieniu i zaangażowaniu, które konsekwentnie nie spełnia wymaganych standardów, co Mbappe chce pokazać publicznie.