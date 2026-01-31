Nie czekali do końca meczu. Oto co się stało w meczu Barcelony

Przed meczem z Barceloną Elche zajmowało 10. miejsce w tabeli LaLiga. Nie wygrało od czterech ligowych spotkań, a w dodatku ostatni raz urwało punkty "Dumie Katalonii" w 2014 roku, kiedy zremisowało u siebie 0:0. Mimo to hiszpańskie media przekonywały, że mistrzów LaLigi w sobotni wieczór czeka niełatwe zadanie.

Hiszpanie w swoim stylu ocenili Barcelonę już po połowie

Hansi Flick zdecydował, że w spotkanie z Elche na ławce rezerwowych rozpocznie Robert Lewandowski. Rolę rezerwowego otrzymał też Wojciech Szczęsny, co jest niemalże tradycją w tym sezonie. Bez obu Polaków w pierwszej połowie piłkarze Hansiego Flicka na przerwę schodzili z rezultatem 2:1

Według "Sport.es" najlepszym piłkarzem gości był Lamine Yamal, który zasłużył aż na notę 8 w skali od 1 do 10. "Kwintesencja piłkarza Barçy, strzelec pierwszej bramki i autor drugiej. Jego wirtuozeria rośnie z każdym meczem, podobnie jak jego zdolność do wkładu w każdy aspekt gry.

"Mundo Deportivo" określił Yamala przydomkiem "genialny", a w opisie postawy gracza Barcelony napisał: - "Szybkość w biegach, precyzja w dryblingu lewą nogą i opanowanie przy ostatnim strzale prawą nogą, które dało wynik 0:1. Seria arcydzieł".

Lamine Yamal zdobył bramkę już w 6. minucie meczu, kiedy wykorzystał kapitalne prostopadłe podanie Daniego Olmo.

W 29.minucie stan rywalizacji wyrównał Alvaro Rodriguez, ale Elche nie udało się dowieźć tego wyniku do przerwy. Pod koniec pierwszej połowy Barcelonę ponownie na prowadzenie wyprowadził Ferran Torres. Popularny "Rekin" został drugim najlepiej ocenionym piłkarzem Barcelony przez "Sport.es", zaraz po Yamalu. Hiszpanie nagrodzili go notą "7".

"Uporczywy, z ciągłymi odskokami od piłki. Zawodnik, który rozumie futbol tak dobrze, że strzelanie goli w prawie każdym meczu to dla niego norma. Po kilku nieudanych próbach w końcu trafił do siatki, zdobywając bramkę na 2:1, która zapewniła Barcelonie zasłużone zwycięstwo w pierwszej części meczu" - napisano w uzasadnieniu.

Nieco surowiej grę Hiszpana opisał "Mundo Deportivo", choć ogólnie nagrodziło jego wytrwałą postawę do strzelenia gola: - "Zdobył bramkę na 1:2 w nagrodę za swoją wytrwałość po podaniu od De Jonga. Do tego momentu jego ruchy pod bramką były nieprecyzyjne. Nic nie szło po jego myśli; w tej samej akcji trafił nawet dwa razy w poprzeczkę".

W przypadku zwycięstwa z Elche, Barcelona po 22. kolejkach będzie miała na koncie 55 punktów. To o cztery oczka więcej niż drugi w tabeli Real Madryt, ale "Królewscy" swój mecz w tej kolejce rozegrają w niedzielę. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano.