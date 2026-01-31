Hansi Flick zadecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony

Wyścig między Barceloną a Realem trwa, a pierwszy cios w kolejnej odsłonie walki o mistrzostwo Hiszpanii ma okazję wyprowadzić Duma Katalonii. Obrońcy tytułu rozegrają swój mecz 22. kolejki dzień przed Królewskimi.

Wyjazdowe spotkanie z Elche nie powinno sprawić podopiecznym Hansiego Flicka większych problemów. Dzisiejsi gospodarze są bowiem drużyną środka stawki. W 21 dotychczasowych meczach zdobyli 24 punkty. Duma Katalonii przewodzi tabeli. Siedemnaście zwycięstw, jeden remis i trzy porażki - taki bilans daje 52 punkty.

Barcelona tym razem bez "Lewego"!

O 19:40 w mediach społecznościowych Barcelony opublikowano wyjściowy skład na wieczorne spotkanie z Elche. Wybrańcy Hansiego Flicka będą mieli za zadanie powiększyć przewagę nad Realem do czterech punktów.

Barcelona wystąpi dziś w składzie Garcia - Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde - de Jong - Fermin, Olmo - Yamal, Torres, Raphinha. Na ławce rezerwowych znaleźli się zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny. Hansi Flick nie postawił na kapitana reprezentacji Polski. 37-latek w tym sezonie ligi hiszpańskiej strzelił 9 goli.

Hiszpanie to przewidzieli

Potwierdziły się tym samym informacje, które od rana pojawiały się w hiszpańskich mediach. Wszystkie największe dzienniki - AS, Mundo Deportivo oraz Marca przewidywały, że Robert Lewandowski rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych, a od pierwszej minuty wystąpi Ferran Torres.

Spotkanie Elche - FC Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.