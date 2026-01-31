Tak trener Realu odpowiedział na głośne słowa Mbappe po klęsce w LM

- Nie ma jasnego wytłumaczenia. Brakuje nam ciągłości w grze; to problem, który musimy rozwiązać. Nie możemy grać dobrze w jednym meczu, a w następnym słabo. Tak nie gra drużyna mistrzowska. Zasługujemy na miejsce, w którym jesteśmy. To trochę żenujące, ale to niczego nie zmienia. Brakuje nam wszystkiego po trochu. Nie powiem, że to tylko problem z nastawieniem czy po prostu z graniem w piłkę - mówił rozgoryczony Kylian Mbappe po porażce 2:4 z Benfiką Lizbona, która stanęła na drodze Realu Madryt do bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Alvaro Arbeloa odniósł się do słów Kyliana Mbappe

Słowa francuskiego napastnika obiły się szerokim echem w Hiszpanii, a także w całej Europie. Wiele osób zinterpretowało je jako oskarżenia pod adresem drużyny o brak charakteru. Nic więc dziwnego, że ten temat poruszono na sobotniej konferencji prasowej przed meczem Realu z Rayo Vallecano. Jak odniósł się do nich Alvaro Arbeloa?

- Pracujemy nad regularnością w naszej grze. Pracujemy nad znalezieniem rozwiązań. To nie czas na rozczarowanie ani euforię. Tylko na pracę - mówił Hiszpan. - Ciężko pracujemy, analizując, co musimy zrobić, aby utrzymać spójność. I myślę, że nam się to uda. Ale oczywiście potrzebujemy czasu na pracę - dodawał.

Szansa na błyskawiczny rewanż

To dla Realu trudny czas. Porażka z Benfiką mocno skomplikowała ich sytuację. Muszą rozegrać dodatkowy dwumecz w 1/16 finału. Tylko zwycięzca awansuje na kolejny etap rywalizacji. Los tak chciał, że znów skojarzył Real z Benfiką. Pierwszy mecz już 17 lutego. Rewanż osiem dni później.