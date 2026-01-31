Piłkarze FC Barcelony w sobotni wieczór zmierzą się z jednym ze swoich ulubionych rywali w Hiszpanii. Z drużyną Elche wygrali bowiem wszystkie ostatnie jedenaście spotkań o stawkę (La Liga oraz Puchar Króla). W I rundzie tego sezonu pokonali Elche przed własną publicznością 3:1, a gole zdobyli Lamine Yamal (9.), Ferran Torres (11.) i Marcus Rashford (61.).

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Tak Barcelona zagra z Elche. Wszystko jasne, co z Robertem Lewandowskim

Do składu FC Barcelony wrócą Frenkie de Jong, który był zawieszony za kartki i nie zagrał w meczu z FC Kopenhagą oraz Joao Cancelo, który nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów. Według hiszpańskich dzienników obaj piłkarze wystąpią w podstawowym składzie. Zabraknie na pewno kontuzjowanych Pedriego, Gaviego oraz Andreasa Christensena.

Hiszpanie nie mają wątpliwości - tym razem Robert Lewandowski usiądzie na ławce rezerwowych.

"W porównaniu do meczu Ligi Mistrzów z Kopenhagą spodziewane są dwie kluczowe zmiany - powrót do "11" de Jonga i Ferrana Torresa. Hiszpan wrócił już do składu w Lidze Mistrzów po wyleczeniu kontuzji mięśniowej, wszedł z ławki z Kopenhagą, ale teraz wystąpi w pierwszym składzie, co ponownie oznacza odsunięcie Lewandowskiego na ławkę rezerwowych" - czytamy w dzienniku "Mundo Deportivo".

Dziennikarze z Hiszpanii mają tylko dwie wątpliwości. Kto zagra obok Cubarsiego w środku obrony oraz kto obok de Jonga w środku pomocy. "AS" i "Mundo Deportivo" w defensywie stawiają na Garcię, a "Marca" na Martina. Natomiast w środku pomocy "AS" stawia na Casado i Lopeza, "Marca" na Casado i Olmo, a "Mundo Deportivo" na Olmo i Lopeza.

Początek sobotniego meczu Elche - FC Barcelona o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz także: Jagiellonia rusza po następcę Pietuszewskiego. Klub ma problemy

Jeśli FC Barcelona wygra, to przynajmniej do niedzieli będzie miała cztery punkty przewagi nad wiceliderem Realem Madryt, który tego dnia (godz. 14) podejmie Rayo Vallecano

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Elche: