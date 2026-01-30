Legenda doradza Lewandowskiemu. Wskazała, gdzie powinien przejść

- Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać - mówił pod koniec grudnia w programie RymanowskiLive Robert Lewandowski. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca i bardzo możliwe, że nie zostanie przedłużony. Gdzie zatem w razie czego powinien się przenieść? Wskazówki naszemu napastnikowi udzielił Roman Kosecki.

Cały świat mówi o przyszłości Lewandowskiego. Kosecki: "Życzę mu, żeby poszedł do..."

Zainteresowanych sprowadzeniem Lewandowskiego jest co najmniej kilku. W ostatnim czasie sporo mówiło się o AC Milanie czy klubach z Arabii Saudyjskiej. 69-krotny reprezentant Polski, znany z występów w Legii, Osasunie czy Atletico Madryt, wskazał jednak inny kierunek. - Ja bym mu życzył w przyszłości, w zależności czy będzie grał, czy nie... Jakby chciał skończyć, to niech skończy w Barcelonie. A jak chce jeszcze grać, to życzę mu, żeby poszedł do Stanów Zjednoczonych - powiedział w programie "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport.

Taka opcja rzeczywiście również wchodzi w grę. 37-letnim napastnikiem interesuje się bowiem Chicago Fire. - Sytuacja ma być na tyle poważna, że Chicago Fire wpisało nawet Lewandowskiego na "discovery list", czyniąc z niego priorytet transferowy na lato. Oznacza to, że gdyby inny klub MLS chciał zakontraktować kapitana reprezentacji Polski, musiałby najpierw zapłacić konkretną kwotę Chicago Fire - informował w połowie grudnia dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

To tam powinien trafić Lewandowski? Kosecki wskazał konkretny klub

Perspektywa dołączenia Lewandowskiego do tego konkretnego klubu również bardzo podoba się Koseckiemu. Sam zresztą w nim występował pod koniec kariery w latach 1998-1999 i strzelił dla niego 12 goli w 50 występach. - A Chicago Fire? Super. Ta Polonia, wszyscy, jeszcze przy mistrzostwach świata, całej tej otoczce... Bardzo fajny dla niego kierunek. Ale to jest oczywiście moje zdanie - mówił w kontekście potencjalnego transferu.

Z Romanem Koseckim zgadza się także jego syn - były gracz Legii Warszawa, Jakub Kosecki. - Nieraz mówił, że chciałby grać w MLS. Wydaje mi się, że teraz jest odpowiedni moment, żeby tam pójść, strzelać dużo bramek i podbijać medialnie ligę - mówił niedawno o Lewandowskim w programie "To jest Sport.pl".