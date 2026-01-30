Ale im nastrzelali! Lewandowski i spółka na ustach całej Europy

Pierwsza część sezonu 2025/2026 wygląda kapitalnie dla kibiców FC Barcelony. Duma Katalonii prezentuje się znakomicie zarówno w La Liga, jak również w Lidze Mistrzów, podopieczni trenera Flicka wciąż rywalizują również w Pucharze Króla. W dodatku mają na koncie pierwsze trofeum, w finale Superpucharu Hiszpanii wygrali 3:2 z Realem Madryt. Świetne wyniki są okraszone prawdziwym gradem goli.

Co za liczby Barcelony. Lepszy tylko Bayern

Duma Katalonii zdobyła w bieżącym sezonie 91 bramek, lepszy w całej Europie jest tylko Bayern Monachium, Bawarczycy mają na koncie 106 trafień. Na trzecim miejscu znajdują się ex aequo Manchester City i Paris Saint-Germain z 81 golami, Real Madryt zdobył 78 bramek.

Siła kolektywu. Oto jak wygląda udział Lewandowskiego w golach Barcelony

Barcelona osiągnęła tak imponujący wynik, nie mając w składzie żadnego z najskuteczniejszych aktualnie napastników na świecie. Przykładowo Harry Kane miał udział w aż 40 golach Bayernu Monachium, w City liczbami błyszczy Haaland, a w Realu Mbappe, próżno szukać takiego snajpera w zespole Dumy Katalonii.

Siłą Barcelony w tym sezonie jest kolektyw. Aż 8 zawodników Blaugrany może się pochwalić dwubramkową liczbą goli i asyst. Prym wiedzie Lamine Yamal, młody gwiazdor miał udział przy 24 bramkach (12+12). Za nim plasują się Fermín z 21 (10+11), Rashford z 19 (9+10) , Raphinha z 18 (13+5) i Ferran z 16 (15+1). Szóstym zawodnikiem z największym udziałem przy golach jest Robert Lewandowski, polski napastnik przez coraz częstsze problemy ze zdrowiem i większą rolę w zespole Ferrana nie gra już tyle co kiedyś, a mimo to pomógł Barcelonie w zdobyciu aż 13 trafień (12+1). Dwucyfrowym wynikiem mogą się też pochwalić Dani Olmo z 11 (7+4) i Pedri z 10 (2+8).

Piłkarze Barcelony będą mogli poprawić swój dorobek bramkowy już w najbliższy weekend. Podopieczni trenera Flicka zagrają na wyjeździe z Elche. Duma Katalonii przewodzi ligowej stawce, z punktem przewagi nad Realem Madryt, Elche jest na 11. miejscu.