Potwierdziły się doniesienia ws. Szczęsnego. Ujawnił całą prawdę o Polaku

W tym sezonie o miejsce w bramce FC Barcelony rywalizowało trzech zawodników. Do Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre ter Stegena przed sezonem dołączył Joan Garcia, Hiszpan trafił do zespołu Dumy Katalonii z lokalnego rywala, Espanyolu. Młody bramkarz od samego początku wywalczył miejsce w składzie kosztem bardziej doświadczonych kolegów. Niemiec zimą opuścił klub, udając się na wypożyczenie do Girony.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Garcia wypowiedział się o Szczęsnym. "Bardzo mi pomaga"

Joan García udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi Sport. Bramkarz Barcelony wypowiedział się m.in. o Wojciechu Szczęsnym, Hiszpan nie szczędził Polakowi ciepłych słow.

- Dela i Tek (pseudonimy ter Stegena i Szczęsnego) bardzo mi pomagają, w takich tematach jak ustawianie się, czytanie gry. Mogę na nich liczyć, jeśli chodzi o ważne detale. Staram się chłonąć wszystko jak gąbka, chce wiedzieć wszystko, co się da - podkreśla w rozmowie z hiszpańskim Sportem Garcia.

Zobacz też: Była 48. minuta i pusta bramka. Oto co zrobił Lewandowski

"Jestem bardzo dumny, że dzieliłem z nim szatnię"

Joan Garcia podkreślił również rolę, jaką w ostatnich latach w Barcelonie odegrał Marc-Andre ter Stegen. Hiszpan podkreśla, że jest dumny z możliwości dzielenia szatni z tak wielkim dla klubu zawodnikiem.

- Niestety w pierwszej części sezonu Ter Stegen zmagał się z kontuzją, przez co nie mieliśmy okazji spędzać ze sobą zbyt wiele czasu. W ostatnich miesiącach było już jednak inaczej. Przez lata grał w Barcelonie na najwyższym poziomie, wiele się od niego nauczyłem. Był kapitanem, który cieszył się ogromnym szacunkiem całego zespołu. Jestem bardzo dumny, że mogłem dzielić z nim szatnię - mówi w rozmowie z hiszpańskim Sportem Garcia.

FC Barcelona następne spotkanie rozegra w sobotę, 31 stycznia. Duma Katalonii zmierzy się w meczu ligowym, na wyjeździe z Elche. Podopieczni Hansiego Flicka przewodzą stawce w Hiszpanii, z punktem przewagi nad Realem Madryt. Barcelona zapewniła sobie w środowy wieczór bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, wygrywając 4:1 z Kopenhagą.