Real się skompromitował i poszło. Oto sensacyjny kandydat na trenera

W środowy wieczór Real Madryt przegrał po nieprawdopodobnym spotkaniu 2:4 z Benficą, w ostatnim meczu grupowym Ligi Mistrzów. Porażka spowodowała, że Królewscy wypadli z najlepszej ósemki fazy ligowej i będą musieli rozgrywać dodatkowy dwumecz. To kolejna klęska klubu za kadencji Arbeloi, wcześniej jego podopieczni odpadli z Pucharu Króla, po sensacyjnej klęsce z Albacete. Na pocieszenie dla Hiszpana jego podopieczni bardzo pewnie prezentują się w La Liga, może się okazać, że dla władz Realu będzie to jednak za mało.

Zaskakująca informacja. Emery kandydatem na trenera Realu

Niepewna sytuacja Arbeloi sprawia, że Real już teraz zaczyna się rozglądać za innymi opcjami. Dość zaskakującą informacje przekazał hiszpański dziennikarz, Ramón Álvarez de Mon, który twierdzi, że Królewscy mają być zainteresowani sprowadzeniem trenera Aston Villi, Unaia Emery'ego.

- Jeśli Real zdecyduje się na zmianę trenera po tym sezonie, to Emery ma być głównym faworytem. W ostatnich dniach miały odbyć się rozmowy ze szkoleniowcem, dotyczącego jego dostępności od lata - napisał na portalu X Ramón Álvarez de Mon.

Emery piszę piękną historię w Aston Vilii

Unai Emery to szkoleniowiec, któremu na pewno nie brakuje argumentów do prowadzenia takiego klubu jak Real. W przeszłości Hiszpan trenował m.in. Sevillę, PSG czy Arsenal, a obecnie prowadzi znakomicie radzącą sobie w Premier League Aston Villę. Jego podopieczni walczą jak równy z równym z Arsenalem i Manchesterem City o mistrzostwo Anglii.

Arbeloa szans na poprawę swojej sytuacji będzie szukał już w najbliższy weekend. Real w ramach 22. kolejki La Liga zagra na własnym stadionie z Vallecano. Królewscy w tabeli ligi hiszpańskiej znajdują się na drugim miejscu, z punktem straty do Barcelony.