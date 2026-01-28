Lewandowski pozostanie w Barcelonie?! Klub zdecydował ws. jego następcy

Karl Etta Young to zawodnik Levante, jednego z beniaminków La Ligi. Choć drużyna z Valencii jest od początku sezonu raczej skazywana na pożarcie, to Kameruńczyk przez kilka tygodni pozwolił kibicom na optymizm. W 7 meczach zdobył 5 bramek, zaliczył jedną asystę i pomógł Levante dojść do 13. pozycji w tabeli. To sprawiło, że wszystkie kluby poszukujące napastnika, w tym Barcelona, zaczęły mu się bliżej przyglądać.

Co więcej, Barcelona chciała go wykupić w tym oknie transferowym, ale Villarreal oddał napastnika za 3 miliony do Levante, by zapewnić sobie przyszłe, wysokie zyski z tej sprzedaży.

"W tamtym czasie był rzeczywiście interesującą opcją dla Barcelony, zarówno pod względem ceny, jak i możliwości zdobycia doświadczenia w rezerwach i pierwszym składzie, a nawet rocznego wypożyczenia. Obecnie Barça nie neguje postępów zawodnika i utrzymuje dobre relacje z jego przedstawicielami. Wiedzą, że Etta priorytetowo potraktowałby podpisanie kontraktu z katalońskim klubem lub transfer do Premier League, ale Barça już zdecydowała się nie brać udziału w przetargu na Kameruńczyka, zdając sobie również sprawę, że kilka angielskich klubów może zbliżyć się do ceny wywoławczej, wynoszącej 30 milionów euro. Chociaż w ostatnich miesiącach rozważano transfer Etty Eyonga za niewielkie pieniądze, jego transfer do Camp Nou jest obecnie praktycznie wykluczony, ponieważ Barcelona poszukuje napastnika najwyższej klasy z dużo większym doświadczeniem w grze. Przedstawiciele zawodnika znają sytuację klubu i dlatego uważnie słuchają ofert" - informuje kataloński "Sport".

Karl Etta Young po świetnym początku sezonu ma obecnie problemy z ustabilizowaniem formy na tak wysokim poziomie. Od 8 meczów ligowych nie strzelił gola, co jest też spowodowane poziomem drużyny, w której występuje. Levante to obecnie 19. zespół La Ligi. Kamerun, z Ettą Youngiem w składzie, odpadł z Pucharu Narodów Afryki w ćwierćfinale. Przegrał w nim z Maroko, późniejszym finalistą turnieju.

W związku z tym, że kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku, klub szuka już zastępstwa za Polaka. Być może pozostanie on w klubie, ale tylko jesli zgodzi się na znaczną obniżkę pensji. Idealnym kandydatem na nowy "numer 9" w Barcelonie jest Julian Alvarez, którego sprowadzenie będzie oznaczało koszt ok. 100 milionów euro.