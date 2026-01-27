To była 97. minuta. Oto co zrobił ter Stegen tuż po odejściu z Barcelony

Oficjalne potwierdzenie wypożyczenia ter Stegena do Girony nadeszło 20 stycznia. Niemiec nie miał już większych szans na grę w klubie, którego był kapitanem. Joan Garcia, sprowadzony przed sezonem, gra fenomenalnie, a jego zmiennikiem jest Wojciech Szczęsny. Ter Stegen, który chce polecieć na mundial w USA i być pierwszym bramkarzem reprezentacji Niemiec, musiał opuścić Barcelonę, by mieć szanse na powołanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył reprezentacyjną karierę Szczęsnego?!

Marc-Andre ter Stegen chwalony po debiucie na wypożyczeniu. "Popisał się świetną interwencją"

Ter Stegen zadebiutował w Gironie dość szybko, niespełna tydzień po prezentacji. Drużyna z Katalonii grała z Getafe, zremisowała 1:1, a 33-latek był chwalony za kilka interwencji, w tym jedną, która uratowała jego klubowi jeden punkt. W siódmej minucie doliczonego czasu gry zatrzymał Sebastian Bosellego, będącego tuż przed bramką.

Wcześniej Getafe zdobyło bramkę po bardzo efektownym uderzeniu Luisa Vasqueza. Ter Stegen nie miał przy strzale większych szans, choć kibice i tak wytykali mu bezczynność, za którą był już krytykowany w Barcelonie. "Ter Stegen próbował uratować piłkę, stosując swój popisowy ruch: podniósł rękę do góry i nie wykonał żadnego ruchu. Piłka trafiła do siatki, a on stracił swojego pierwszego gola" - zgryźliwie podsumowano bramkarza na profilu Touchline na portalu X. W komentarzach część fanów krytykowała 33-latka, ale część też go broniła, że nie mógł wiele więcej zrobić w tej sytuacji.

Opinie, które media wystawiły Niemcowi i tak były jednak przychylne. "Ter Stegen był bezdyskusyjnym bohaterem spotkania z zespołem Getafe" - ocenił kataloński "Sport". "Zadebiutował przy swoim pierwszym powołaniu jako 'gironi', będąc w centrum uwagi i popisując się świetną interwencją w ostatniej akcji meczu" - napisało Mundo Deportivo.

Bramkarza chwalił też trener Girony, Michel. - Mam szczęście, że mam trzech fantastycznych bramkarzy. Marc zaliczył fantastyczny debiut, jego styl gry oferuje nam rzadko spotykane cechy w profesjonalnej piłce nożnej, z doskonałą pracą nóg i talentem do ciągłego rozwoju - stwierdził po spotkaniu. Jego wypowiedź cytował portal fcbarca.com.

Ter Stegen był zawodnikiem „Dumy Katalonii" od 11 i pół roku, od maja 2014. Rozegrał 423 mecze o stawkę i wywalczył 20 trofeów, w tym Ligę Mistrzów. Spośród bramkarzy tego klubu więcej spotkań dla Barcelona ma na koncie tylko Victor Valdes – 534. Pomimo tych osiągnięć, we władzach Barcelony nie ma sentymentów: Mark-Andre ter Stegen będzie nakłaniany do odejścia i tylko w przypadku zdecydowanego protestu może on pozostać w Katalonii po tym, jak wróci z wypożyczenia.

"Klub szanuje Niemca jako kapitana. Plan Barcelony zakłada definitywne rozwiązanie sytuacji Ter Stegena, ponieważ ma on kontrakt do 2028 roku i nie chce go stracić. Kataloński klub uważa, że wartość niemieckiego bramkarza wzrośnie po występach w Gironie i na Mistrzostwach Świata z reprezentacją, a od lipca może on mieć ciekawe możliwości na rynku europejskim lub w Arabii Saudyjskiej. Ostateczna decyzja należy jednak do samego bramkarza. (...) Transfer za darmo nie jest wykluczony, o ile Ter Stegen wyrazi na to zgodę. Jeśli niemiecki bramkarz zdecyduje się zostać z powodów osobistych, decyzja ta również zostanie uszanowana" - poinformował kataloński "Sport".