Ofensywa FC Barcelony robi w tym sezonie ogromne wrażenie. Tylko w rozgrywkach La Liga Duma Katalonii zdobyła 57 bramek, to o 12 więcej od drugiego Realu Madryt, w poprzednich latach ciężar zdobywania goli spoczywał głównie na Robercie Lewandowskim, Polak ze względu na coraz częstsze kontuzje gra coraz mniej. Hansi Flick nie musi się jednak martwić, ciężar zdobywania bramek rozkłada się obecnie na wielu piłkarzy.

Co za liczby piłkarzy Barcelony. Aż 5 z nich zdobyło co najmniej 10 bramek

"W sezonie, w którym Robert Lewandowski, główne zagrożenie ofensywne FC Barcelony w pierwszych trzech sezonach gry w klubie (33, 26 i 42 gole odpowiednio w sezonach 2022-23, 2023-24 i 2024-25), zaczął zwalniać tempo w wieku 37 lat z powodu doznanych drobnych kontuzji, drużynie Hansiego Flicka udaje się dzielić odpowiedzialność za zdobywanie bramek między większą liczbę zawodników" - pisze katalońskie "Mundo Deportivo".

W bieżących rozgrywkach Robert Lewandowski może liczyć na duże wsparcie swoich kolegów. Aż 5 piłkarzy FC Barcelony może się pochwalić zdobyciem co najmniej 10 bramek we wszystkich rozgrywkach. Najlepszym strzelcem jest Ferran Torres, autor 15 trafień, tuż za nim znajdują się Raphinha (12), Lamine Yamal (11), Robert Lewandowski (11), Fermín López (10), Marcus Rashford (8) i Dani Olmo (7).

W rozgrywkach La Liga najskuteczniejszy jest Ferran, Hiszpan pokonywał bramkarzy rywali 11 razy. W lidze świetnie prezentuje się również Robert Lewandowski, który jest na drugim miejsce z 9 trafieniami. Hansi Flick może też liczyć na gole Raphinhi (8), Yamala (8), Olmo (6), Fermína (4) i Rashforda (3).

W Lidze Mistrzów dużo gorzej idzie Lewandowskiemu. Polak pierwszy raz trafił dopiero w ostatnim meczu ze Slavią Praga. Co ciekawe niewiele lepszy jest również Ferran, Hiszpan zdobył dopiero dwa gole. Hansi Flick może jednak liczyć na innych piłkarzy. Najlepsi są Fermín (5) i Rashford (4), dwa trafienia zanotowali również Yamal i Kounde.

Zestawienie najlepszych strzelców wygląda jeszcze inaczej w Superpucharze Hiszpanii. W meczach Athleticiem Bilbao (5:0) i Realem Madryt (3:2) prym wiódł autor czterech goli, Raphinha. Nikt się jeszcze nie wyróżnił w Pucharze Króla, Yamal, Torres, Rashford i Christensen zanotowali po jednej bramce.

Przed Barceloną mecz ostatniej kolejki Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą. Spotkanie odbędzie się 28 stycznia, o 21:00, podopieczni Hansiego Flicka zagrają na własnym stadionie.