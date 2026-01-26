Hiszpanie grzmią po tym, co zrobił Lewandowski. Chcą go wyrzucić z Barcelony

Robert Lewandowski zagrał kolejny bardzo słaby mecz w barwach FC Barcelony w tym sezonie. 37-letni napastnik zawiódł w wygranym 3:0 (0:0) starciu z ostatnią drużyną tabeli - Realem Oviedo. Polski zawodnik wciąż ma tylko dziewięć bramek w La Lidze.

Hiszpanie grzmią o Lewandowskim. "Dał powód Flickowi i zarządowi"

Robert Lewandowski już w przerwie meczu z Realem Oviedo był bardzo krytykowany przez hiszpańskie media. "Prawie nie brał udziału w tym spotkaniu. Był kontemplacyjny" - m.in. pisały. W mocnych słowach o Lewandowskim napisał kataloński dziennik "Cronica Global", który dał wymowny tytuł tekstu: Czerwona kartka: Robert Lewandowski. Można w nim przeczytać, że miał on fatalne wykończenie w meczu z Realem Oviedo.

"Polski napastnik nie dał o sobie znać, a jego wykończenie akcji pod bramką rywala było fatalne. Lewandowski nie zagrał przeciwko Realowi Oviedo. Przynajmniej tak się wydawało. Był praktycznie niewidoczny. Źle zagrywał przy nawet łatwych podaniach, oddał tylko dwa strzały i zmarnował klarowne okazje. Kolejny słaby występ numeru 9 Barcelony. A ostatnio było ich całkiem sporo" - pisze "Cronica Global".

Dziennikarz podkreśla, że Lewandowski usiądzie na ławce rezerwowych w środowym meczu Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą i że postawa Polaka dała trenerowi Hansiemu Flickowi wiele powodów, by na niego nie stawiał, a władzom, by nie nadeszła oferta nowego kontraktu.

"Flick utrzymał Lewandowskiego na boisku przez 90 minut, co prowadzi do kilku wniosków. Jednym z nich i być może najbardziej prawdopodobnym, jest to, że będzie rezerwowym z FC Kopenhaga, a Ferran Torres, który jest w znacznie lepszej formie, zajmie jego miejsce. Zobaczymy, czy to prawda. Prawda jest taka, że Robert dał niemieckiemu trenerowi wiele powodów, aby przestał regularnie korzystać z usług jego, a Deco i Laporcie, by oferta przedłużenia kontraktu ostatecznie nigdy nie nadeszła" - dodaje.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w 24 spotkaniach, zdobył 11 bramek i miał dwie asysty.

Mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga, którego stawką będzie miejsce w TOP 8 fazy ligowej dla mistrzów Hiszpanii, rozpocznie się o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.