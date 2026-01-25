Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela La Liga po meczu Barcelony!

FC Barcelona długo nie potrafiła przebić się przez obronę ostatniego w La Liga Realu Oviedo. Podopieczni Hansiego Flicka dopiero w drugiej połowie zdobyli pierwszą bramkę. Po trafieniu Daniego Olmo w 52. minucie obrona gości przeciekała coraz częściej i już po kilku minutach było 2:0. Ostatecznie piłkarze Hansiego Flicka wygrali 3:0. Tak wygląda tabela La Liga po wygranej Barcelony. Jest zmiana lidera!
SOCCER-SPAIN-VIL-BAR/
Fot. REUTERS/Pablo Morano

FC Barcelona w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrała z Realem Sociedad (1:2). Przed dzisiejszym meczem z Realem Oviedo piłkarze Hansiego Flicka zajmowali drugie miejsce w tabeli La Liga - Real Madryt był lepszy o dwa punkty, ale Madrytczycy swój mecz w tej kolejce już zagrali - w sobotę pokonali 2:0 Villarreal.

Zobacz wideo Koncert Świątek, ale nagle stanęła! Zaskakująca rywalka Igi

Tak wygląda tabela La Liga. Flick może być zadowolony

Barcelona długo w dzisiejszym meczu z Realem Oviedo nie była w stanie przekuć optycznej przewagi na jakiekolwiek konkrety. Udało jej się to dopiero w 52. minucie, gdy bramkę na 1:0 zdobył Dani Olmo. Wtedy już poszło z górki. W 57. minucie gola na 2:0 strzelił Raphinha, a w 73. minucie pięknym trafieniem na 3:0 popisał się Lamine Yamal. Robert Lewandowski nie trafił dziś do siatki, więc Polak wciąż nie ma w tym sezonie dwucyfrowej liczby goli w La Liga.

Ostatecznie Barcelona wygrała 3:0. Taki wynik oznacza, że piłkarze Hansiego Flicka wrócili na pierwsze miejsce w tabeli - ich przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi punkt. Na trzecim miejscu jest Atletico Madryt z 44 punktami.

FC Barcelona już w środę 28 stycznia zagra z FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski i spółka będą w tym meczu walczyć o bezpośredni awans do 1/8 finału tych rozgrywek. Już teraz zapraszamy do śledzenia tego oraz innych meczów LM w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tabela La Liga po meczu Barcelona - Real Oviedo:

  1. FC Barcelona - 17 zwycięstw - 1 remis - 3 porażki - bilans bramkowy 57:22 - 52 punkty
  2. Real Madryt - 16Z - 3R - 2P - 45:17 - 51 pkt
  3. Atletico Madryt - 13Z - 5R - 3P - 37:17 - 44 pkt
  4. Villarreal - 13Z - 2R - 5P - 37:21 - 41 pkt
  5. Espanyol - 10Z - 4R - 7P - 25:25 - 34 pkt
  6. Real Betis - 8Z - 8R - 4P - 33:25 - 32 pkt
  7. Celta Vigo - 8Z - 8R - 4P - 28:20 - 32 pkt
  8. Osasuna - 7Z - 4R - 10P - 24:25 - 25 pkt
  9. Elche - 5Z- 9R - 7P - 29:29 - 24 pkt
  10. Real Sociedad - 6Z - 6R - 8P - 26:28 - 24 pkt
  11. Sevilla - 7Z - 3R - 11P - 28:33 - 24 pkt
  12. Athletic Bilbao - 7Z - 3R - 11P - 20:30 - 24 pkt
  13. Girona - 6Z - 6R - 8P - 20:34 - 24 pkt
  14. Valencia - 5Z - 8R - 8P - 22:33 - 23 pkt
  15. Rayo Vallecano - 5Z - 7R - 9P - 17:28 - 22 pkt
  16. Mallorca - 5Z - 6R - 10P - 24:33 - 21 pkt
  17. Getafe - 6Z - 3R - 11P - 15:26 - 21 pkt
  18. Alaves - 5Z - 4R - 11P - 16:25 - 19 pkt
  19. Levante - 4Z - 5R - 11P - 24:34 - 17 pkt
  20. Real Oviedo - 2Z - 7R - 12P - 11:34 - 13 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem