Lewandowski ujawnił. To dlatego tyle siedzi na ławce w Barcelonie

Robert Lewandowski wygrał coroczny plebiscyt tygodnika "Piłka Nożna" w najbardziej prestiżowej kategorii, czyli Piłkarz Roku. To już trzynaste zwycięstwo "Lewego". Podczas gali 37-latek przemawiał do zgromadzonych prosto z Barcelony. Nagrodę w jego imieniu odbierała z kolei siostra Milena. Kiedy Lewandowski zabrał głos, to padły słowa "stary człowiek, a może". Napastnik "Dumy Katalonii" był w bardzo dobrym nastroju.

Lewandowski mówi o swojej roli w Barcelonie. "Nie tylko doświadczenie, umiejętności"

Podczas przemówienia Lewandowskiego nie zabrakło także podziękowań dla wielu osób. Doświadczony snajper przyznał, że zdaje sobie sprawę z faktu, że zbliża się do końca kariery. Na razie jednak skupia się na tym, co wydarzy się do końca obecnego sezonu. "Lewy" chce wygrać z Barceloną wszystkie możliwe trofea i pojechać na mistrzostwa świata z reprezentacją Polski.

- Osobiście staram się cieszyć się z tego, co robię. W perspektywie czasu, lat, wiem, że kiedyś to się skończy. Nie pytajcie kiedy, bo sam nie wiem, myślę, że przyjdzie ten moment i wtedy sam będę widział, że to ten moment. Na razie mam jeszcze trochę przed sobą - podkreślił.

Prowadzący galę Bożydar Iwanow zapytał Lewandowskiego o jego rolę w zespole Barcelony. Chodzi konkretnie o to, czy Hansi Flick oszczędza go na najważniejsze mecze.

- Trener Flick kumuluje energię, którą jeszcze mam, by w drugiej części sezonu, tych najważniejszych momentach być sportowo, fizycznie przygotowanym - podkreślił Lewandowski.

- Oczywiście, staram się, nie tylko będąc na boisku, ale moja rola w szatni, nawet jeśli usiądę na ławce, wejdę z niej, to zawsze staram się dać coś ekstra. Nie tylko doświadczenie, umiejętności. Przede wszystkim na końcu się liczą trofea drużynowe. Jeśli swoją indywidualnością dodam do tego coś ekstra, to będzie - mam nadzieję - kolejny sezon, w którym będzie można zaznaczyć, że był inny, wyjątkowy, równie udany - dodał.

Lewandowski rozbawił wszystkich. "Możemy rozmawiać o sweterkach"

Na końcu pojawiło się pytanie, które Lewandowski słyszy często. Został bowiem poruszony temat jego przyszłości. Wciąż nie wiadomo, czy Polak będzie grał w kolejnym sezonie w barwach Barcelony. Zawodnik w zabawny sposób "odbił piłeczkę" i zapytał prowadzącego, czy pamięta, w jakim swetrze sam Robert odbierał nagrodę w 2024 roku.

- Nie mam żadnej odpowiedzi, możemy rozmawiać o sweterkach, a i tak nic ci na ten temat nie powiem. Dziękuję bardzo, wszystkim życzę miłego wieczoru i do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie! - skwitował.

W niedzielę Lewandowski być może będzie miał okazję pojawić się na boisku w starciu FC Barcelony z Realem Oviedo. Ten mecz rozpocznie się o godz. 16:15.