Flick namieszał! Oto skład Barcelony, wiadomo co z Lewandowskim

Jeszcze przed startem 20. kolejki ligi hiszpańskiej FC Barcelona miała cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. Wtedy jednak przydarzyła się porażka 1:2 Barcelony z Realem Sociedad, a Real Madryt pokonał 2:0 Levante i zmniejszył stratę do jednego punktu. Niewykluczone, że po trwającym weekendzie dojdzie do zmiany lidera. Zespół Alvaro Arbeloi wygrał 2:0 z Villarrealem po dublecie Kyliana Mbappe. Teraz musi odpowiedzieć Barcelona, przed którą rywalizacja z Realem Oviedo, a więc jednym z beniaminków Primera Division.

Ogromne problemy Barcelony. Gwiazda wypadła z gry przez kontuzję

W rundzie jesiennej Barcelona pokonała 3:1 Real Oviedo po bramkach Erica Garcii, Ronalda Araujo i Roberta Lewandowskiego. Jest całkiem prawdopodobne, że w niedzielne popołudnie Polak strzeli swojego kolejnego gola w lidze hiszpańskiej, ponieważ Ferran Torres cały czas pozostaje niedostępny dla Hansiego Flicka. Hiszpan trenował na boisku na ostatnim treningu przed meczem z Realem, ale Flick jeszcze nie może z niego skorzystać.

W związku z tym, że Ferrana nie ma, to Lewandowski był pewny tego, że znajdzie się w wyjściowym składzie na mecz z Realem Oviedo. Poza tym do składu wrócił Lamine Yamal, który był zawieszony na środowe spotkanie ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów. Sporym problemem jest jednak fakt, że w tym meczu kontuzji doznał Pedri, przez którą będzie pauzował co najmniej miesiąc.

- Gramy u siebie, znowu, to dobra rzecz, ale chcemy wygrać. Chodzi o nas, o to, jak zaczniemy, i to jest ważne, bo w ostatnich meczach rywale zawsze strzelali pierwszego gola. Musimy być skoncentrowani od samego początku i to chcę zobaczyć od zespołu - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com). Jeżeli Barcelona wygra z Realem, to wróci na pozycję lidera ligi hiszpańskiej.

Skład Barcelony na mecz z Realem Madryt:

Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Marc Casado - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski

Mecz FC Barcelona - Real Oviedo odbędzie się w niedzielę o godz. 16:15. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.