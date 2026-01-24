Hiszpanie już wiedzą, co z Lewandowskim. Flick podjął decyzję

Przed FC Barceloną bardzo ważny mecz ligowy z Realem Oviedo. Po wpadce w poprzedniej kolejce z Realem Sociedad (1:2) ich przewaga w tabeli nad wiceliderem, czyli Realem Madryt, stopniała do zaledwie jednego punktu. Nie mogą więc pozwolić sobie na kolejną utratę punktów, a już w szczególności na własnym boisku z rywalem, który jak dotąd w tym sezonie ligowym zwyciężył dwa spotkania i jest ostatni w tabeli. Pytanie brzmi, w jakim składzie Katalończycy zmierzą się z beniaminkiem?

Hiszpanie podzieleni ws. składu Barcelony. Ból głowy Flicka

Pewne jest, że zajdzie co najmniej jedna zmiana względem środowej potyczki w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga (4:2). W Czechach kontuzji doznał Pedri i czeka go co najmniej miesiąc przerwy. Hiszpańskie media już analizują potencjalne decyzje Hansiego Flicka. Jeśli chodzi o środek pola, dziennik "Sport" oraz portal fcbarcelonanoticias.com zgodnie twierdzą, że obok Fermina Lopeza i Frenkiego de Jonga zagra Dani Olmo. Za to "Marca" twierdzi, iż zwycięży bardziej defensywna opcja i zamiast Olmo widzi w wyjściowym składzie Erica Garcię, który grał już w tym sezonie jako pomocnik. "Sport" typuje co prawda Erica do pierwszej jedenastki, ale na środku obrony.

Co do defensywy, tam już w ogóle nie ma u Hiszpanów zgodności. Wszyscy zgadzają się tylko co do Pau Cubarsiego w wyjściowej jedenastce. "Marca" i fcbarcelonanoticias.com wieszczą powrót Ronalda Araujo do gry. Boki obrony? Tu też nie ma jednomyślności. Co do prawej strony wyłamało się fcbarcelonanoticias.com, które przewiduje, że to Joao Cancelo, a nie Jules Kounde, zagra od pierwszej minuty. Jeśli mają rację, to Portugalczyk wystąpi od początku pierwszy raz po powrocie do klubu w zimowym okienku. Co do lewej strony, tutaj inne zdanie niż pozostali ma "Sport". Alejandro Balde, a nie Gerard Martin ma zagrać.

Lewandowski może być spokojny? Rywal dalej się leczy

Co z Robertem Lewandowskim? Nadal kontuzjowany jest Ferran Torres, więc Hiszpanie nie przewidują do gry na pozycji nr 9 kogokolwiek innego. Partnerować mu mają Lamine Yamal oraz Raphinha. - Yamal nie mógł zagrać ostatnio w Lidze Mistrzów przez nadmiar żółtych kartek. Teraz jednak powraca i Barcelona potrzebuje jego najlepszej wersji, by znów zdobyć trzy punkty - pisze "Sport". W bramce oczywiście Joan Garcia. Mecz FC Barcelona - Real Oviedo rozpocznie się w niedzielę 25 stycznia o 16:15 na Spotify Camp Nou.

Przewidywane składy FC Barcelony na mecz z Realem Oviedo: