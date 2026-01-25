Hiszpanie ogłaszają ws. przyszłości Szczęsnego

Wypożyczenie ter Stegena do Girony zostało ogłoszone 20 stycznia. Wiele przemawia za tym, że Niemiec, który jest zawodnikiem Barcelony od ponad 11 lat, już więcej dla niej nie zagra. „Klub osiągnął porozumienie z Gironą w kwestii wypożyczenia Marca-Andre ter Stegena do 30 czerwca 2026 roku" – napisano na oficjalnej stronie internetowej Barcelony.

Pomimo dużego stażu na Camp Nou i wielu tytułów, które ter Stegen wywalczył w Barcelonie, kibicom trudno było ukrywać ulgę po tym, jak Niemiec w końcu odszedł z klubu. Golkiper jest zawodnikiem „Dumy Katalonii" od 11 i pół roku, od maja 2014. Rozegrał 423 mecze o stawkę i wywalczył 20 trofeów, w tym Ligę Mistrzów. Spośród bramkarzy tego klubu więcej spotkań rozegrał tylko Victor Valdes – 534. Pomimo tych osiągnięć, we władzach Barcelony nie ma sentymentów: Mark-Andre ter Stegen będzie nakłaniany do odejścia i tylko w przypadku zdecydowanego protestu może on pozostać w Katalonii

"Klub szanuje Niemca jako kapitana. Plan Barcelony zakłada definitywne rozwiązanie sytuacji Ter Stegena, ponieważ ma on kontrakt do 2028 roku i nie chce go stracić. Kataloński klub uważa, że wartość niemieckiego bramkarza wzrośnie po występach w Gironie i na Mistrzostwach Świata z reprezentacją, a od lipca może on mieć ciekawe możliwości na rynku europejskim lub w Arabii Saudyjskiej. Ostateczna decyzja należy jednak do samego bramkarza. (...) Transfer za darmo nie jest wykluczony, o ile Ter Stegen wyrazi na to zgodę. Jeśli niemiecki bramkarz zdecyduje się zostać z powodów osobistych, decyzja ta również zostanie uszanowana" - poinformował kataloński "Sport".

Pierwszym bramkarzem pozostanie Joan Garcia, a rezerwowym – Inaki Pena. "Szczęsny ma opcję przedłużenia kontraktu o kolejny rok, choć mało prawdopodobne jest, aby z niej skorzystał" - informuje "Sport".

Z perspektywy Barcelony, największym problemem Marca-Andre ter Stegena jest znaczny spadek jego jakości, a do tego gigantyczne zarobki. Jak podaje bardzo dobrze poinformowany serwis Capology, Niemiec to jeden z sześciu najlepiej zarabiających piłkarzy Barcelony. Więcej od niego dostaje tylko Robert Lewandowski (26 mln za sezon, pensja plus bonusy, 20+6 mln), Frenkie de Jong (25 mln za sezon, 20 mln + 5 mln ewentualnych bonusów), Lamine Yamal (16 mln pensji plus 10 w ewentualnych bonusach), Raphinha (16+4 mln w bonusach) i Jules Kounde (15+3 mln za sezon).

Bramkarz urodzony w Monchengladbach otrzymuje 15 mln pensji podstawowej, a może zarobić też 4,1 mln euro za sezon w bonusach. Łącznie daje to 19,8 mln euro za sezon (300 tys. euro tygodniowo). Dla porównania - Joan Garcia zgodził się na kontrakt w wysokości 6 mln za sezon plus 1,5 mln w bonusach (łącznie 7,8 mln na sezon, 120 tys. euro tygodniowo). Wojciech Szczęsny zarabia rocznie 3 mln euro, a wypożyczony do Elche Inaki Pena 2 mln euro.