Flick wskazał największy problem Barcelony. Od razu padło: Lewandowski

Piłkarze FC Barcelony zepsuli imponującą serię aż dziewięciu z rzędu zwycięstw w La Lidze. W ostatnią niedzielę mistrzowie Hiszpanii, choć byli zespołem lepszym, to przegrali na wyjeździe z Realem Sociedad 1:2.

Hansi Flick mówi o problemie FC Barcelony. Wspomniał o Robercie Lewandowskim

Po tej porażce przewaga FC Barcelony nad wiceliderem Realem Madryt zmalała do punktu. W efekcie Duma Katalonii musi wygrywać, by nie stracić za chwilę prowadzenia w tabeli. Nie ma wątpliwości, że FC Barcelona ma problem i musi poprawić grę w obronie, bo np. w dwóch ostatnich meczach straciła cztery bramki. Na temat ostatnio traconych goli wypowiedział się trener Hansi Flick, wspominając też o Robercie Lewandowskim w kontekście meczu ze Slavią Praga (4:2), w którym Polak zanotował trafienie samobójcze.

- Nie mamy dużo czasu, by to przećwiczyć, ale o tym rozmawialiśmy. Nie chcę szukać wymówek i się usprawiedliwiać, ale było bardzo zimno, a rywale mieli bardzo wysokich zawodników. Przy drugim straconym golu Lewandowski nie zdążył zareagować. Ważne jest dobre ustawienie i o tym rozmawialiśmy. W Barcelonie zazwyczaj nie mamy wysokich piłkarzy, ale zawsze potrafiliśmy sobie z tym poradzić - powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej przed meczem ligowym u siebie z Realem Oviedo.

Podkreślił, że bardzo ważne jest, by jego piłkarze byli w pełni skoncentrowani na boisku.

- Popełniliśmy kilka błędów i dlatego padały bramki. Być może koncentracja musi być większa przez pełne 90 minut. Trzeba być na to przygotowanym i musimy to wdrożyć na boisku - dodał Flick.

Mecz FC Barcelona - Real Oviedo rozpocznie się w niedzielę, 25 stycznia, o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.