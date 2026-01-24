Hiszpanie już wiedzą. Zapadła decyzja ws. Ewy Pajor przed El Clasico

FC Barcelona Femeni od 2022 roku jest niepokonana w Superpucharze Hiszpanii. W poprzednim sezonie "Duma Katalonii" ograła w finale Real Madryt 5:0, a jedną z bohaterek była Ewa Pajor. Kapitanka reprezentacji Polski popisała się wówczas dubletem.

Media: Pajor zagra od początku

Ekipa "Królewskich" dostanie zatem szansę do rewanżu, ale to łatwe nie będzie. "Blaugrana" dominuje w hiszpańskiej piłce od lat, w Lidze F zajmuje 1. miejsce i ma 10 punktów przewagi nad Realem, a w tym sezonie ograła już odwiecznego rywala 4:0. Mimo pozycji monopolisty na krajowym podwórku trener Pere Romeu nie zamierza lekceważyć tego przeciwnika, bo - to wyświechtany slogan - finały rządzą się swoimi prawami.

- Zawsze jest chęć pokonania Realu Madryt, ponieważ istnieje oczywista rywalizacja, ale jeśli jest coś, co wyróżnia tę drużynę, to chęć wygrania każdego meczu i podejście do każdego z taką samą pokorą. To jedna z cech charakterystycznych tego zespołu. Jutro rywalki będą niesamowicie zmotywowane, ale zagramy tak samo, jak z każdym innym przeciwnikiem. Zdobycie tego pierwszego tytułu da nam zastrzyk energii na resztę sezonu - mówił szkoleniowiec Barcelony na konferencji prasowej (cytat za "Marcą").

W półfinałach Real ograł Atletico Madryt 3:1, a "Duma Katalonii" w takim samym stosunku pokonała Athletic Bilbao. Jednego z goli zdobyła Ewa Pajor, która przez kataloński "Sport" awizowana jest do wyjścia w pierwszym składzie również na finał w Castellon. Trener Pere Romeu nie będzie mógł skorzystać z zawieszonej Kiki oraz kontuzjowanych Aleixandri i Aitany Bonmati.

Przewidywane składy na El Clasico (za sport.es)

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi Leon, Brugts; Serrajordi, Vicky Lopez, Alexia; Graham, Pajor, Pina

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Holmgaard; Angeldal, Dabritz, Weir; Caicedo, Alba Redondo, Athenea