Piękny gest Szczęsnego. Dla Barcelony taki piłkarz to skarb

Kalendarz FC Barcelony jest aktualnie napięty do granic możliwości. Katalończycy w ostatnich dniach stoczyli pojedynki w ramach Pucharu Hiszpanii z Racingiem Santander (2:0), w La Liga z Realem Sociedad (1:2) i w Lidze Mistrzów przeciwko Slavii Praga (4:2). Kolejne dni przyniosą następne potyczki na krajowym podwórku i w europejskich pucharach.

Szczęsny sprawił niespodziankę młodym zawodnikom

To jednak nie przeszkodziło Wojciechowi Szczęsnemu w znalezieniu wolnej chwili od przygotowań. Były reprezentant Polski w czwartek odwiedził młodych piłkarzy z akademii Barcelony podczas obozu treningowego, na którym przebywają dzieci do lat 15.

34-latek spędził czas z aż siedemdziesięcioma zawodnikami z całego globu. Oficjalna strona klubu podaje, że w tym momencie w Ciutat Esportiva trenuje 29 piłkarzy z Europy i Bliskiego Wschodu, 24 z Azji i 17 z obu Ameryk. W najbliższych dniach będą oni brali udział w treningach oraz rozgrywać spotkania między sobą i innymi zespołami z regionu.

Odwiedziny Szczęsnego były dla ciężko pracujących zawodników miłą niespodzianką. Polski golkiper zrobił sobie z nimi zdjęcia oraz przeprowadził z nimi rozmowę po treningu. Jak czytamy na oficjalnej stronie "Blaugrany", 34-latek zachęcił ich do codziennego doskonalenia się i dawania z siebie wszystkiego podczas każdej sesji.

Salwę śmiechu wywołała odpowiedź na pytanie zadane przez byłego reprezentanta Polski, który poprosił dzieci o wskazanie ich ulubionego zawodnika "Barcy". Te bez wahania wybrały Joana Garcię, czyli głównego rywala Szczęsnego o miejsce w wyjściowej jedenastce.

