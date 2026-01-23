Boniek naprawdę to powiedział po "samobóju" Lewandowskiego. "Nareszcie"

FC Barcelona nie bez problemów pokonała Slavię Praga 4:2 w Lidze Mistrzów. Podopieczni Hansiego Flicka przegrywali 0:1, ale wyszli na prowadzenie za sprawą dwóch trafień Fermina Lopeza. Czechom udało się wyrównać - przy pomocy Roberta Lewandowskiego - ale ostatecznie górą była Duma Katalonii.

Zbigniew Boniek reaguje na samobójcze trafienie Roberta Lewandowskiego

Mecz Roberta Lewandowskiego ze Slavią Praga zapisał się w historii - Polak co prawda strzelił Czechom Gola, ale wcześniej zanotował... samobójcze trafienie. Co ciekawe, to był jego pierwszy taki gol w karierze. Zdziwieni tym trafieniem byli nawet Czesi, bo najpierw ich oficjalny profil w serwisie X poprosił sztuczną inteligencję, czyli Groka, o przerobienie zdjęcia polskiego napastnika. I umieszczenie go w koszulkę Slavii Praga. A następnie na swoim Instagramie zamieścił post: "Lewandowski strzela dla Pragi, kto by pomyślał" - czytamy.

Głos nt. tego trafienia zabrał także Zbigniew Boniek, który udzielił wywiadu Polsatowi Sport. - Nareszcie Robert strzelił "samobója", bo nie ma zawodnika, który by tego nigdy w życiu nie zrobił - zaczął.

- Robertowi powoli się kończy kariera i w końcu strzelił przypadkowego "samobója". Najważniejsze, że się szybko zrehabilitował i po dobrym podaniu Rashforda strzelił czwartą bramkę dla Barcelony - zakończył.

Po meczu Robert Lewandowski podszedł z dystansem do tego, co stało się na boisku. - Mam dwie bramki, w pierwszej i w drugiej połowie, więc jest okej (śmiech). Wiadomo, że w tej sytuacji (przy bramce samobójczej) chciałem pomagać, bo już wcześniej często te piłki były rzucane na pierwszy słupek i mieliśmy problem z tym, żeby zawodnik wybijał te piłki, więc chciałem jeszcze pomóc. No, ale tak naprawdę nie do końca wiedziałem, gdzie ona się odbiła i jak ona w ogóle wpadła do bramki. Czasami tak bywa. To jest piłka nożna. No, ale kolejna bramka też można by ją zaliczyć w sumie - żartował.