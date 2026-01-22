Mecz ze Slavią Praga był niezwykle istotny dla mistrza Hiszpanii. FC Barcelona po sześciu kolejkach Ligi Mistrzów zajmowała dopiero 15. miejsce w tabeli i wiedziała, że jeśli chce zakończyć fazę ligową w TOP8 (i awansować bezpośrednio do 1/8), to nie może pozwolić sobie na więcej wpadek. Łatwo podopiecznym Hansiego Flicka w środę jednak nie było. Ba, Barca musiała nawet odrabiać straty.

To on był MVP w FC Barcelonie. Lewy wręczył mu nagrodę

Środowe spotkanie FC Barcelona rozpoczęła w słabym stylu. Już w 10. minucie to Slavia Praga niespodziewanie wyszła na prowadzenie, po bramce Vasila Kuseja. Następnie dwa gole strzelił Fermin Lopez, ale jeszcze przed końcem pierwszej połowy do własnej bramki trafił Robert Lewandowski, więc piłkarze schodzili do szatni przy remisie 2:2.

W drugiej połowie mistrzowi Hiszpanii udało się dopiąć swego. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Dani Olmo oraz Lewandowski i Barca odniosła zwycięstwo 4:2. Już po meczu Ligi Mistrzów tradycyjnie przyszła kolej na wybór MVP. Jak możemy zobaczyć w mediach społecznościowych FC Barcelony - wyglądało to w ten sposób, że nagrodę początkowo wziął do rąk Lewandowski. Jednak tylko po to, żeby momentalnie zawołać do siebie Fermina Lopeza. - Dawaj, "Chuche" - krzyknął Polak.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra w niedzielę, 25 stycznia. Jej rywalem będzie Oviedo.