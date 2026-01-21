To już pewne. Pajor zagra w El Clasico!

Piłkarki "Los Blancos" w półfinale zmierzyły się w spotkaniu derbowym z Atletico Madryt. Już po 18 pierwszych minutach meczu prowadziły 3:0 po golach Athenei del Castillo, Caroline Weir oraz Lindy Caicedo. Rywalki odpowiedziały tylko jednym trafieniem. W 72. minucie bramkę zdobyła Luany. Jaki miał przebieg drugi pojedynek półfinałowy między FC Barceloną a Athletikiem Bilbao? Na pewno bardziej wyrównany.

Ewa Pajor przypieczętowała awans do finału!

Zespół z Katalonii od początku atakował, ale niewiele z tego wynikało. W 11. minucie po strzale Ewy Pajor Barcelona zyskała tylko rzut rożny. Niespodziewanie jednak to przeciwniczki wyszły na prowadzenie. W 22. minucie Mapi Leon spóźniła się z interwencją i w polu karnym sfaulowała szarżującą Nerea Nevado. Sędzina Elisabeth Calvo podyktowała rzut karny, który na gola zamieniła sama poszkodowana.

Barcelona ruszyła do kolejnych natarć, co bardzo szybko przyniosło dwa gole. W 35. minucie kapitalnym strzałem zza pola karnego popisała się Ona Batlle, a wcześniej w akcji kombinacyjnej miała udział Ewa Pajor. Po upływie kolejnych 4 minut wynik brzmiał: 2:1 dla Barcelony. Po strzale z główki Claudii Piny do futbolówki dopadła Irene Paredese, która umieściła piłkę w siatce. Niestety dla ekipy ze stolicy Katalonii, w doliczonym czasie gry za uderzenie łokciem swojej przeciwniczki z boiska z czerwoną kartką wyleciała Kika Nazareth.

Po przewie osłabiona Barcelona skupiała się przede wszystkim na kontrolowaniu przebiegu meczu. I to zdawało egzamin. A w 68. minucie gola na 3:1 zdobyła Ewa Pajor! Najpierw Polka na połowie boiska wypuściła Onę Battle prawą stroną. Hiszpanka przebiegła z piłką dobre 40 metrów, po czym podała do sunącej za akcją Pajor. 29-latka nie miała większych problemów ze strzeleniem gola:

Po czterech minutach Polka została zmieniona przez Salmę Paralluelo. Wynik 3:1 dla Barcelony nie uległ już zmianie.

Finał Superpucharu Hiszpanii kobiet między Realem Madryt a FC Barceloną odbędzie się 24 stycznia. Początek o godzinie 19.