Tuż przed Ligą Mistrzów gruchnęły wieści o Lewandowskim. "Konkretne opcje"

Według najnowszych doniesień klub z Camp Nou nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, co do podpisania lub nie nowej umowy z kapitanem reprezentacji Polski. Dziennikarze jednak próbują sami dowiedzieć się, co dalej z Lewandowskim w barwach Dumy Katalonii. Adrian Sanchez stwierdził, że mimo wielkiego szacunku, jakim darzy go prezes Joan Laporta, "Lewy" i tak niedługo zmieni otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

Lewandowski w MLS? "Przeprowadzka wydaje mu się atrakcyjna"

O możliwej wyprowadzce ze stolicy Katalonii mówiła niedawno także żona 38-latka, Anna Lewandowska. Przy okazji odebrania, w imieniu męża, nagrody Czempiona Stulecia podczas Gali Mistrzów Sportu powiedziała:

- To, powiedzmy, będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu, jak z cytrynki. Cieszmy się z każdej chwili, która będzie, z każdego meczu, który będzie, z każdego spotkania z kibicami, które będzie, bo kiedyś tego zabraknie.

Teraz głos w sprawie Roberta Lewandowskiego zabrał dziennikarz niemieckiego oddziału Sky Sport, Florian Plettenberg.

"Robert Lewandowski ma bardzo konkretne opcje z MLS na lato. Kluby MLS naciskają, a przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych wydaje mu się atrakcyjna" - napisał Niemiec.

Dodał jednak, że przeprowadzka zza ocean nie jest jedynym kierunkiem:

"Inne opcje to Arabia Saudyjska lub inne ambitne wyzwanie w Europie. Jego kontrakt z Barcą wkrótce wygaśnie. Emerytura latem nie jest obecnie brana pod uwagę" - podkreślił Plettenberg.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony rozegrał 169 spotkań. Zdobył 111 bramek, co daje mu dwunaste miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii klubu. Do dziesiątego w zestawieniu Josepa Escoli brakuje mu dziewięciu trafień.

Dziś 21 stycznia o godzinie 21:00 zespół Hansiego Flicka zmierzy się ze Slavią Praga w 7. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja tekstowa z tego pojedynku będzie dostępna stronie Sport.pl.