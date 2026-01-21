Los Lewandowskiego w Barcelonie jest przesądzony. Oto co uważa Laporta

- To zależy od tego, jaki klub będzie mieć plan i od tego, czego ja będę chciał. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć w 100 procentach, że jak FC Barcelona się zgłosi, to powiem tak. Oczywiście mam do niej wielki szacunek, wiem, jaki to jest klub, wielokrotnie starałem się pomagać, też taka moja rola była, przychodząc do FC Barcelony, aby wprowadzić te standardy tej mentalności, ciężkiej pracy i na początku to robiłem. Teraz po prostu cieszę się każdy meczem, tym, że gram w FC Barcelonie na tym poziomie, że wygrywamy - mówił w grudniu Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Słowa Polaka potwierdza w wywiadach dyrektor sportowy "Blaugrany", Deco. Klub miał jeszcze nie podjąć ostatecznej decyzji, chce najpierw porozmawiać z zawodnikiem i cierpliwie czeka na jego ruch. Media są niejednomyślne, ale większość z nich uważa, że wygasający w czerwcu 2026 roku kontrakt 37-latka nie zostanie przedłużony. W środę podobne zdanie wyraził dziennikarz Adrian Sanchez.

Lewandowski odejdzie z Barcelony?

"Lewego" ma nie uratować ani dobra gra, tytuły, ani dobre relacje z prezydentem klubu. "Szacunek, jakim prezydent Laporta żywi do Lewandowskiego, określany jest jako »niepoliczalny«. Mimo to wszystko wskazuje na to, że Lewandowski opuści Barcelonę" - napisał na portalu X Sanchez.

W styczniu podobny głos popłynął z najbliższego otoczenia kapitana reprezentacji Polski. - To, powiedzmy, będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu, jak z cytrynki. Cieszmy się z każdej chwili, która będzie, z każdego meczu, który będzie, z każdego spotkania z kibicami, które będzie, bo kiedyś tego zabraknie - mówiła Anna Lewandowska.

Robert Lewandowski w Barcelonie gra od 2022 roku. Przyszedł z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. W 169 meczach zdobył dla ekipy z Katalonii 111 goli.