Barcelona o krok od transferu napastnika! To sygnał dla Lewandowskiego?

Hamza Abdelkarim od dłuższego czasu był jednym z celów transferowych Barcelony. Transfer zawisł jednak na włosku z powodu przeszkód biurokratycznych. "Blaugrana" czekała pięć dni na przesłanie dokumentów z Al-Ahly, a frustracja była tak duża, że istniało realne zagrożenie rezygnacji ze starań o tego zawodnika - donosi "Sport". Wiele wskazuje na to, że ta saga znajdzie wreszcie szczęśliwe zakończenie i 18-latek przybędzie na Camp Nou.

Media: Hamza Abdelkarim zostanie graczem Barcelony

"Według informacji uzyskanych przez SPORT, Barca analizuje dokumenty, zanim ostatecznie zatwierdzi transfer jednego z najbardziej obiecujących napastników w egipskiej i afrykańskiej piłce nożnej" - czytamy.

Problemy dotyczyły m.in. kwestii przedłużenia kontraktu Abdelkarima z Al-Ahly. 18-latek zdecydował się wreszcie podpisać nową roczną umowę, dzięki czemu Egipcjanie nadal będą posiadali prawa do karty piłkarza. Do Barcelony ma zostać wypożyczony bez obowiązku wykupu, natomiast Katalończycy będą posiadać prawo pierwokupu za trzy miliony euro plus pięć milionów w bonusach.

Do rozwiązania pozostała jeszcze jedna kwestia. Barcelona musi załatwić sprawy w zakresie Finansowego Fair Play. "Mimo że jest to wypożyczenie bez obowiązku wykupu, cele związane z wynikami są na tyle realne, że najprawdopodobniej zostaną one zaliczone na poczet płac" - napisano. Środki na ten cel miałyby pochodzić z oddania Mbacke Falla do St. Louis City.

Abdelkarim zastąpi Lewandowskiego?

Abdelkarim początkowo ma występować w klubowych rezerwach. Drużyna, która ma problemy w ofensywie z powodu kontuzji Victora Barbera i Oscara Ureny, zajmuje obecnie 5. miejsce w lidze i traci pięć punktów do lidera Poblense.

Jeśli Egipcjanin spełni oczekiwania, będzie miał szansę na "awans" do pierwszej drużyny. Tam o miejsce w składzie rywalizowałby z Robertem Lewandowskim, o ile Polak pozostanie w zespole po tym sezonie. Jego umowa wygasa w czerwcu, a z mediów płyną speczne wiadomości. Dyrektor sportowy Deco w wywiadach podkreśla, że decyzja jeszcze nie zapadła i wiele będzie zależeć od woli kapitana reprezentacji biało-czerwonych.