Tak Szczęsny pożegnał ter Stegena. Więcej nie trzeba nic mówić

Marc-Andre ter Stegen na wylocie z FC Barcelony był już w trakcie letniego okienka transferowego. Media informowały wówczas, że (co potem się potwierdziło) Niemiec spadł w hierarchii Flicka na pozycję numer trzy - za Szczęsnego oraz dopiero co sprowadzonego Joana Garcię. Ostatecznie jednak 33-latek musiał przejść operację pleców, co opóźniło potencjalne ruchy transferowe z jego udziałem. Doświadczony golkiper miał bowiem kilkumiesięczną przerwę od treningów.

Ter Stegen odchodzi z FC Barcelony. Szczęsny go żegna

W styczniu znowu coraz więcej zaczęło się mówić, że były kapitan Barcy opuści drużynę Hansiego Flicka. Z czasem wszystko stało się jasne - ter Stegen miał zostać wypożyczony do Girony FC. We wtorek wieczorem ten klub oficjalnie poinformował o tym, że będzie miał nowego bramkarza. 33-latek będzie rywalizował o miejsce między słupkami z Argentyńczykiem Paulo Gazzanigą. Jego głównym celem jest obecnie oczywiście regularna gra i wyjazd na mundial w Ameryce Północnej.

Ter Stegen zdążył za pośrednictwem social mediów pożegnać się z Barcą i podziękować kibicom oraz kolegom z drużyny. Na jego odejście obojętny nie pozostał Wojciech Szczęsny, który do niedawna był głównym rywalem do gry Niemca. Polak napisał na Instagramie: "Powodzenia bracie, pokaż im, jak dobry jesteś". Wpis ter Stegena na tej platformie zebrał w międzyczasie niemal milion polubień.

Girona kolejny mecz rozegra w poniedziałek, 26 stycznia. Jej rywalem będzie Getafe.