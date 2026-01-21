Powrót na stronę główną

Tak Szczęsny pożegnał ter Stegena. Więcej nie trzeba nic mówić

Marc-Andre ter Stegen przynajmniej do końca trwającego sezonu nie będzie już piłkarzem FC Barcelony. We wtorek stało się jasne, że Niemiec został wypożyczony do Girony FC. Nie ominęło to Wojciecha Szczęsnego, który pożegnał byłego rywala za pośrednictwem social mediów.
Wojciech Szczęsny, Marc Andre Ter-Stegen
Screen - X.com

Marc-Andre ter Stegen na wylocie z FC Barcelony był już w trakcie letniego okienka transferowego. Media informowały wówczas, że (co potem się potwierdziło) Niemiec spadł w hierarchii Flicka na pozycję numer trzy - za Szczęsnego oraz dopiero co sprowadzonego Joana Garcię. Ostatecznie jednak 33-latek musiał przejść operację pleców, co opóźniło potencjalne ruchy transferowe z jego udziałem. Doświadczony golkiper miał bowiem kilkumiesięczną przerwę od treningów.

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Ter Stegen odchodzi z FC Barcelony. Szczęsny go żegna

W styczniu znowu coraz więcej zaczęło się mówić, że były kapitan Barcy opuści drużynę Hansiego Flicka. Z czasem wszystko stało się jasne - ter Stegen miał zostać wypożyczony do Girony FC. We wtorek wieczorem ten klub oficjalnie poinformował o tym, że będzie miał nowego bramkarza. 33-latek będzie rywalizował o miejsce między słupkami z Argentyńczykiem Paulo Gazzanigą. Jego głównym celem jest obecnie oczywiście regularna gra i wyjazd na mundial w Ameryce Północnej.

Ter Stegen zdążył za pośrednictwem social mediów pożegnać się z Barcą i podziękować kibicom oraz kolegom z drużyny. Na jego odejście obojętny nie pozostał Wojciech Szczęsny, który do niedawna był głównym rywalem do gry Niemca. Polak napisał na Instagramie: "Powodzenia bracie, pokaż im, jak dobry jesteś". Wpis ter Stegena na tej platformie zebrał w międzyczasie niemal milion polubień.

ZOBACZ TEŻ: Barcelona czyha na gwiazdę City. "Zawsze chciał grać w Katalonii"

Girona kolejny mecz rozegra w poniedziałek, 26 stycznia. Jej rywalem będzie Getafe.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?